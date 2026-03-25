Si le design reste dans la continuité, les composants évoqués dans les différentes fuites laissent malgré tout entrevoir quelques changements. Le Galaxy Z Fold 8 pourrait en effet embarquer un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique x3. Il serait également question d'une charnière repensée, cela afin de rendre la pliure centrale beaucoup moins visible.

Aucune précision n’a filtré concernant les capteurs frontaux. En revanche, la fiche technique mentionne l’intégration du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à un maximum de 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.x. Côté logiciel, l’appareil devrait inaugurer une version basée sur Android 17 avec l’interface One UI 9.0. L’autonomie reposerait sur une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge filaire rapide pouvant atteindre 45 W.

Par ailleurs, Samsung préparerait un autre smartphone pliant au format livre, attendu en même temps que ce modèle. Celui-ci adopterait un format plus court et plus large, avec un écran interne élargi, pensé notamment pour le visionnage de contenus vidéo.