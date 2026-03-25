À quelques mois de sa présentation, le futur smartphone pliant de Samsung continue de se dévoiler par petites touches. De nouveaux visuels accompagnés de ses dimensions précises viennent compléter une première fuite technique apparue dans la journée d'hier.
Les contours du futur fleuron pliable du géant sud-coréen se dessinent progressivement. Après les révélations sur sa fiche technique, voici maintenant que le design et les mensurations exactes du Galaxy Z Fold 8 font surface sur la Toile. Ces dernières indiscrétions surviennent alors que Samsung prépare son offensive face à l'arrivée imminente d'Apple sur le segment des appareils pliants.
Peu de changements en surface, mais des ajustements sous le capot
Le site Android Headlines, en collaboration avec OnLeaks, a mis en ligne des rendus issus de fichiers CAD industriels. On y découvre un Galaxy Z Fold 8 mesurant 158,4 x 143,2 x 4,5 mm une fois déployé, et 158,4 x 72,8 x 9 mm lorsqu’il est replié. Des proportions très proches de celles du Galaxy Z Fold 7, qui culminait à 8,9 mm d’épaisseur en position fermée, même si ces données restent à confirmer.
Ce qui interpelle, c’est que Samsung parvient à maintenir un format aussi fin malgré l’intégration annoncée d’une batterie plus grande. Le constructeur semble avoir retravaillé l’organisation interne plutôt que de modifier le gabarit. Visuellement, rien ne vient donc bouleverser les habitudes. Les lignes restent dans la continuité du modèle précédent, avec un design qui évolue à petits pas, sans grand changement.
Faire disparaître la pliure, le pari de Samsung
Si le design reste dans la continuité, les composants évoqués dans les différentes fuites laissent malgré tout entrevoir quelques changements. Le Galaxy Z Fold 8 pourrait en effet embarquer un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique x3. Il serait également question d'une charnière repensée, cela afin de rendre la pliure centrale beaucoup moins visible.
Aucune précision n’a filtré concernant les capteurs frontaux. En revanche, la fiche technique mentionne l’intégration du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à un maximum de 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.x. Côté logiciel, l’appareil devrait inaugurer une version basée sur Android 17 avec l’interface One UI 9.0. L’autonomie reposerait sur une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge filaire rapide pouvant atteindre 45 W.
Par ailleurs, Samsung préparerait un autre smartphone pliant au format livre, attendu en même temps que ce modèle. Celui-ci adopterait un format plus court et plus large, avec un écran interne élargi, pensé notamment pour le visionnage de contenus vidéo.