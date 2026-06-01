Une différence de prix justifiée par une fiche technique qui devrait être un peu moins performante. Mais le format devrait aussi être un argument pour tous ceux qui ont des critiques à faire sur l'allure des smartphones pliables actuels, et veulent un écran externe plus large. Et quand on sait qu'Apple suit la même voie, on peut se demander si les deux plus grands vendeurs de smartphones au monde ne sont pas en train de créer un nouveau standard.