C'est la saison des fuites pour les smartphones pliables. Le prochain hit de Samsung, le Galaxy Z Fold 8, a été aperçu dans la nature en Corée du Sud.
Cette année, lors de la prochaine conférence Unpacked de Samsung, on pourra découvrir non pas deux, mais trois smartphones pliables. En effet, du côté des Fold, on va voir arriver le successeur du Galaxy Z Fold 7, ainsi qu'un nouveau modèle, dont le format le rapproche de celui d'un livre (ou d'un passeport). Ce smartphone devrait prendre le nom de Galaxy Z Fold 8 (et le modèle traditionnel devenir le Galaxy Z Fold 8 Ultra). Et on sait à quoi il ressemble grâce à des photos volées.
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 aperçu dans un restaurant de Corée du Sud
ll y a des périodes où les fuites s'enchaînent. On a ainsi découvert aujourd'hui à quoi allait ressembler le tout premier iPhone pliable, l'iPhone Ultra. Et dans le même temps, c'est aussi le Galaxy Z Fold 8, d'abord connu sous le nom de Galaxy Fold Wide, qui apparaît.
En effet, ce téléphone s'est retrouvé dans les mains d'une personne, dans un restaurant de Corée du Sud. Et un autre client a remarqué ce smartphone totalement différent, et a pris plusieurs clichés de loin, qui nous le montrent, comme vous pouvez le voir ci-dessus.
Le nouveau format à la mode pour les prochains smartphones pliables ?
L'autre photo en dessous nous montre un smartphone quasiment carré, loin du design habituel où l'écran externe est en général long et étroit. Pour rappel, selon les informations qui ont fuité ces derniers temps, ce Galaxy Z Fold 8 devrait être un peu moins cher à sa sortie que le Galaxy Z Fold 8 Ultra (le successeur du Galaxy Z Fold 7).
Une différence de prix justifiée par une fiche technique qui devrait être un peu moins performante. Mais le format devrait aussi être un argument pour tous ceux qui ont des critiques à faire sur l'allure des smartphones pliables actuels, et veulent un écran externe plus large. Et quand on sait qu'Apple suit la même voie, on peut se demander si les deux plus grands vendeurs de smartphones au monde ne sont pas en train de créer un nouveau standard.