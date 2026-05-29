Le géant sud-coréen aurait bien travaillé sur son futur meilleur smartphone pliable. À tel point que le pli du Galaxy Z Fold 8 serait quasiment invisible.
Dans quelques mois, Samsung va présenter son événement Unpacked d'été, durant lequel on va découvrir les nouvelles lunettes connectées Galaxy Glasses, mais aussi plusieurs smartphones pliables. Et pour cette nouvelle génération, on devrait avoir du lourd, notamment du côté des Galaxy Z Fold 8, si l'on en croit cette nouvelle rumeur.
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 serait aussi plat que le Oppo Find N6
Quand on parle de smartphone pliable, la question du pli apparent ou nom du smartphone une fois déplié revient constamment. On sait ainsi que pour le lancement de son tout premier appareil dans ce secteur, Apple va faire un gros effort avec son iPhone Fold. Et sur ce point aujourd'hui, on ne fait pas mieux que le Oppo Find N6.
Un appareil qui va servir de modèle pour Samsung. Car selon le leaker Ice Universe, toujours très au fait de ce qui se prépare chez Samsung, « le contrôle du pli sur la série Samsung Galaxy Z Fold8 est tout aussi impressionnant que celui de l'OPPO Find N6 »
Le Fold 8 Ultra… serait tout simplement le Galaxy Z Fold 8
Et quand on sait à quel point l'écran du Oppo Find N6 semble plat, sans aspérité, on peut espérer un Galaxy Z Fold 8 au sommet sur le sujet. Enfin, il faut voir aussi si ce smartphone prendra ce nom, ce qui ne semble pas le cas, toujours selon la même source.
Ice Universe explique en effet que Samsung devrait changer les appellations de ses appareils pliables. Le smartphone attendu pour être le Galaxy Z Fold 8 devrait devenir le fameux Galaxy Fold 8 Ultra, alors que le nouveau Galaxy Wide - celui qui aura un format le rapprochant de celui d'un passeport - serait lui tout simplement le Galaxy Fold 8.