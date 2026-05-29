Quand on parle de smartphone pliable, la question du pli apparent ou nom du smartphone une fois déplié revient constamment. On sait ainsi que pour le lancement de son tout premier appareil dans ce secteur, Apple va faire un gros effort avec son iPhone Fold. Et sur ce point aujourd'hui, on ne fait pas mieux que le Oppo Find N6.

Un appareil qui va servir de modèle pour Samsung. Car selon le leaker Ice Universe, toujours très au fait de ce qui se prépare chez Samsung, « le contrôle du pli sur la série Samsung Galaxy Z Fold8 est tout aussi impressionnant que celui de l'OPPO Find N6 »