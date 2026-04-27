Le Qi2 est un standard de recharge sans fil développé à partir de la technologie MagSafe d'Apple. Il permet une recharge plus rapide et garantit un alignement précis entre le téléphone et son chargeur grâce à des aimants intégrés. Jusqu'à présent, seul Google a adopté cette norme parmi les fabricants Android. Si Samsung franchit le pas, cela pourrait également ouvrir la voie à un écosystème d'accessoires compatibles plus étoffé.