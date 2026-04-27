Un smartphone pliable ultra large, mais moins haut ? C'est ce qui semble se dessiner chez Samsung, avec un Z Fold 8 au look pour le moins original. Simple supposition ou fuite des plans quelques mois avant l'annonce officielle ?
Des modèles factices du prochain Galaxy Fold grand format de Samsung ont été divulgués en ligne. Ces derniers offrent un premier aperçu concret d'un appareil dont l'existence était déjà pressentie. Les images, publiées par le leaker Sonny Dickson sur 𝕏, permettent d'en savoir un peu plus sur la direction que prend le constructeur coréen.
Un format qui tranche avec la concurrence
Depuis quelques années, la majorité des smartphones pliants adoptent un design vertical, à l'image du Galaxy Z Fold actuel. Samsung semble vouloir s'en distinguer avec ce nouveau modèle, qui se déplie horizontalement pour offrir un écran intérieur aux proportions plus larges, proches du format 4:3, selon les fuites précédentes. La diagonale annoncée serait de 7,6 pouces.
En position fermée, l'appareil présente un aspect compact, rappelant un peu le format d'un passeport. Deux capteurs photo sont visibles à l'arrière. Ce format pourrait séduire les utilisateurs qui préfèrent les téléphones de petite taille, tout en leur offrant une expérience tablette une fois déplié.
Enfin de la charge Qi2 à bord ?
Au-delà du design, c'est un autre élément qui attire l'œil sur ces maquettes : un découpage circulaire au dos de l'appareil, semblable à ce que l'on trouve sur les iPhone compatibles MagSafe. Ce détail suggère que Samsung intégrerait la norme Qi2 à ce modèle.
Le Qi2 est un standard de recharge sans fil développé à partir de la technologie MagSafe d'Apple. Il permet une recharge plus rapide et garantit un alignement précis entre le téléphone et son chargeur grâce à des aimants intégrés. Jusqu'à présent, seul Google a adopté cette norme parmi les fabricants Android. Si Samsung franchit le pas, cela pourrait également ouvrir la voie à un écosystème d'accessoires compatibles plus étoffé.
Samsung se chercherait-il ?
L'annonce de ce produit intervient dans un contexte où Samsung a déjà lancé le Galaxy S25 Edge, un modèle fin conçu en réponse directe à l'iPhone Air d'Apple, avant de ne pas donner de suite claire à cette lignée. Cette situation amène à s'interroger sur l'engagement réel du constructeur envers ce nouveau format de Galaxy Z Fold, ou s'il s'agit d'un produit ponctuel sans véritable continuité prévue.
- Design
- Ecrans (qualité d'image + ratio)
- OneUI 8.0 + Galaxy AI
Aucune date de lancement n'a été communiquée pour l'heure. Samsung n'a pas non plus confirmé officiellement l'existence de cet appareil.