Ocean Mode fonctionne avec les trois capteurs du Galaxy Z Fold 7 : ultra grand-angle, module principal et téléobjectif. Cette fonctionnalité n’est pas intégrée à l’application photo par défaut et reste exclusivement accessible via Expert RAW, l’application dédiée de Samsung disponible sur le Galaxy Store. Autre contrainte, le smartphone doit être replié pour activer ce mode.

Conçu à l’origine pour des besoins scientifiques, Ocean Mode a été développé en collaboration avec l’organisation Seatrees. Il permet de corriger les dominantes de couleur et d’améliorer la lisibilité des images capturées sous l’eau. Initialement réservé à des spécialistes sur le Galaxy S24 Ultra, il a ensuite été étendu à un public plus large sur les Galaxy S26 Ultra et Galaxy S25 Ultra. Le Galaxy Z Fold 7 devient ainsi le premier modèle pliant à en bénéficier.