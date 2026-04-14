Le Galaxy Z Fold 7 de Samsung hérite d'une fonction photo initialement réservée aux modèles Ultra de la gamme. Une première pour un smartphone pliant, qui étend ainsi les capacités photo avancées de la marque à un nouveau format.
Samsung poursuit le déploiement d’Ocean Mode, sa fonctionnalité dédiée à la photographie sous-marine. Après avoir équipé les Galaxy S24 Ultra, S25 Ultra et S26 Ultra, le Coréen l'intègre désormais au Galaxy Z Fold 7 via une mise à jour de l'application Expert RAW (version 5.0.08.2). Cette arrivée marque une première pour un smartphone pliant, qui hérite d'un outil initialement conçu pour des usages scientifiques. Le mode ajuste les couleurs et améliore la lisibilité des images prises sous l’eau, tout en nécessitant un équipement adapté pour éviter d’endommager l'appareil.
Le Z Fold 7, premier pliant compatible avec Ocean Mode
Ocean Mode fonctionne avec les trois capteurs du Galaxy Z Fold 7 : ultra grand-angle, module principal et téléobjectif. Cette fonctionnalité n’est pas intégrée à l’application photo par défaut et reste exclusivement accessible via Expert RAW, l’application dédiée de Samsung disponible sur le Galaxy Store. Autre contrainte, le smartphone doit être replié pour activer ce mode.
Conçu à l’origine pour des besoins scientifiques, Ocean Mode a été développé en collaboration avec l’organisation Seatrees. Il permet de corriger les dominantes de couleur et d’améliorer la lisibilité des images capturées sous l’eau. Initialement réservé à des spécialistes sur le Galaxy S24 Ultra, il a ensuite été étendu à un public plus large sur les Galaxy S26 Ultra et Galaxy S25 Ultra. Le Galaxy Z Fold 7 devient ainsi le premier modèle pliant à en bénéficier.
Des photos sous-marines possibles, à condition d’être équipé
Si le mode Océan promet un rendu plus propre, son utilisation ne dispense évidemment pas de précautions matérielles. Le Galaxy Z Fold 7 n’est pas conçu pour une immersion prolongée ni pour résister à la pression en profondeur. L’usage de cette fonctionnalité nécessite donc un caisson étanche adapté, capable de protéger l’appareil dans des conditions subaquatiques.
Comme nous l'évoquions dans un précédent article consacré aux photos sous-marines, l’équipement joue un rôle essentiel. Sans protection adéquate, l’exposition à l’eau peut irréversiblement endommager le smartphone, même s’il dispose d’une certification de résistance.
Samsung intègre par ailleurs un système de prise de vue programmée dans ce mode. L’utilisateur peut déclencher automatiquement des clichés à intervalles réguliers, à savoir toutes les deux, cinq ou dix secondes, afin de capturer des scènes sans manipulation directe, ce qui peut s’avérer particulièrement utile sous l’eau.