Samsung introduit un mode photo dédié à la prise de vue sous l’eau. Mais son utilisation comporte des risques importants pour le smartphone.
Photographier sous l’eau avec un smartphone, c’est le rêve des plongeurs comme des amateurs des océans, mais en pratique, la tâche est loin d’être facile. Entre les couleurs altérées et les déformations, le rendu est souvent loin de la réalité. Samsung tente d’apporter une réponse avec un nouveau mode dédié sur le Galaxy S25 Ultra. Baptisée Ocean Mode, cette fonction promet des clichés bien plus fidèles. Mais derrière cette innovation se cache une contrainte importante, souvent méconnue, qui pourrait endommager l’appareil. Si vous souhaitez filmer vos aventures sous les mers, nous vous conseillons d’abord de lire cet article avant de vous jeter à l’eau.
Un mode dédié pour corriger les photos prises sous l’eau
Comme l’explique Phone Arena, Samsung a donc intégré un nouveau mode baptisé Ocean Mode dans son application photo pour les utilisateurs avancés, Expert RAW, accessible sur le Galaxy S25 Ultra.
Ce mode repose sur des algorithmes capables de corriger en temps réel les couleurs et les distorsions causées par l’eau. Sous l’eau, les images ont tendance à perdre en contraste et à virer vers des teintes bleues ou vertes. Ocean Mode vient compenser ces effets pour produire un rendu plus proche de ce que perçoit l’œil humain.
Cette fonctionnalité est issue d’un partenariat avec l’organisation Seatrees, spécialisée dans la préservation des récifs coralliens. À l’origine, elle était utilisée par des plongeurs pour capturer des images exploitables à des fins scientifiques.
Avec les dernières mises à jour, notamment via One UI 8.5 et une nouvelle version de l’application Expert RAW, cette fonction devient accessible à un public plus large sur le Galaxy S25 Ultra.
Une fonction géniale, mais pas sans risque
Malgré ses promesses, Ocean Mode ne signifie pas que le smartphone est conçu pour une utilisation directe en mer. Le Galaxy S25 Ultra est certifié IP68, ce qui garantit une résistance à l’eau douce, mais pas à l’eau salée. Or, l’eau de mer peut détériorer les joints d’étanchéité, les composants internes, ainsi que le microphone ou les haut-parleurs.
Sans protection adaptée, une immersion répétée peut entraîner des dommages importants, avec des réparations coûteuses à la clé. C’est un point souvent négligé, malgré la présence de fonctions dédiées à la photo sous-marine. Dans les usages professionnels, les plongeurs utilisent des boîtiers étanches spécifiques pour protéger leur appareil. Si vous voulez l’essayer, on vous invite vivement à faire l’acquisition d’une protection adaptée. Une photo, aussi belle soit-elle, ne vaut pas que vous perdiez votre smartphone au passage.
Ocean Mode ouvre donc de nouvelles possibilités en photo mobile, mais il impose de rester vigilant. Sans équipement adapté, le gain en qualité d’image pourrait rapidement se transformer en mauvaise surprise.