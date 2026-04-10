Comme l’explique Phone Arena, Samsung a donc intégré un nouveau mode baptisé Ocean Mode dans son application photo pour les utilisateurs avancés, Expert RAW, accessible sur le Galaxy S25 Ultra.

Ce mode repose sur des algorithmes capables de corriger en temps réel les couleurs et les distorsions causées par l’eau. Sous l’eau, les images ont tendance à perdre en contraste et à virer vers des teintes bleues ou vertes. Ocean Mode vient compenser ces effets pour produire un rendu plus proche de ce que perçoit l’œil humain.

Cette fonctionnalité est issue d’un partenariat avec l’organisation Seatrees, spécialisée dans la préservation des récifs coralliens. À l’origine, elle était utilisée par des plongeurs pour capturer des images exploitables à des fins scientifiques.

Avec les dernières mises à jour, notamment via One UI 8.5 et une nouvelle version de l’application Expert RAW, cette fonction devient accessible à un public plus large sur le Galaxy S25 Ultra.