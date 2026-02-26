Ok, nous avons aujourd'hui tous pu voir ces vidéos dans lesquelles l'écran du Galaxy S26 Ultra devient extrêmement sombre quand il n'est pas regardé en face, au moment où la nouvelle fonction anti-curieux est activée. Une fonction très bien réussie, comme l'indique cette évaluation de UL Solutions, spécialiste américain de la certification et des tests de produit.

Cette société explique en effet avoir fait essayer cette fonction dans ses équipes. Et affirme officiellement que la luminosité de l'écran s'effondre quand on n'est plus en face. Avec un angle de vue de 45 degrés, la luminosité tombe ainsi très bas, à 3,5%. Quand l'angle est à 60%, l'écran est quasiment noir, avec une luminosité qui recule encore à 0,9%.