La nouvelle série de smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S26, marque grâce à sa nouvelle fonction de protection de la confidentialité. Une fonction dont la qualité est validée par les spécialistes.
Ça y est, le grand jour est passé pour les nouveaux Galaxy S26, présentés hier en grande pompe par Samsung. On a ainsi pu découvrir des appareils au design assez uniformisé, ainsi que la puissance photo du modèle le plus puissant : le Galaxy S26 Ultra. Un modèle qui a aussi surtout pour lui de disposer d'un tout nouvel outil exceptionnel de préservation de la vie privé, en rendant opaque l'écran pour qui le regarde de côté. Une fonction dont la qualité est bien certifiée !
La luminosité tombe à 3,5% dans un angle de vue à 45 degrés
Ok, nous avons aujourd'hui tous pu voir ces vidéos dans lesquelles l'écran du Galaxy S26 Ultra devient extrêmement sombre quand il n'est pas regardé en face, au moment où la nouvelle fonction anti-curieux est activée. Une fonction très bien réussie, comme l'indique cette évaluation de UL Solutions, spécialiste américain de la certification et des tests de produit.
Cette société explique en effet avoir fait essayer cette fonction dans ses équipes. Et affirme officiellement que la luminosité de l'écran s'effondre quand on n'est plus en face. Avec un angle de vue de 45 degrés, la luminosité tombe ainsi très bas, à 3,5%. Quand l'angle est à 60%, l'écran est quasiment noir, avec une luminosité qui recule encore à 0,9%.
Samsung travaillait depuis des années sur la technologie
Pour comprendre à quel point ces chiffres sont impressionnants, on considère qu'un écran normal vu de côté maintient en moyenne une luminosité de 40%. On imagine qu'avec de tels chiffres, le Galaxy S26 Ultra va vite devenir une référence, avec des fonctions similaires que l'on pourra retrouver dans d'autres modèles – ce à quoi s'attellent déjà les constructeurs chinois.
Et il faut noter que si Samsung est arrivé à ce résultat, c'est là l'aboutissement d'un long processus qui a démarré dès le début de la décennie. Samsung Display a ainsi indiqué qu'il avait déposé près de 150 brevets depuis 2020 pour des technologies permettant d'arriver finalement à cette fonctionnalité de confidentialité.