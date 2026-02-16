Le géant sud-coréen commence le teasing de ses prochains Galaxy S26. Des appareils qui vont protéger la confidentialité de vos activités !
Samsung est à moins de 10 jours du lancement de de ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S26, qui seront présentés le 25 février prochain à San Francisco. Des téléphones qui, comme toujours, seront évidemment au top niveau performances, mais qui devraient cette fois aussi se faire remarquer par une autre fonctionnalité.
Une nouvelle fonctionnalité qui rendra les écrans des Galaxy S26 occultes pour vos voisins
Quand un constructeur lance une nouvelle série de smartphones haut de gamme, toujours très coûteux, il est de bon ton de les présenter avec une nouveauté plus ou moins marquante, justifiant que les clients achètent cet appareil. Pour Samsung cette année, ça pourrait bien être grâce à la fonction « zero peeking privacy » (« confidentialité totale »).
Cette dernière est en effet teasée dans une courte vidéo qui vient d'être publiée par Samsung sur YouTube. Comme vous pouvez l'observer juste en dessous, un texte qui apparaît en clair sur un smartphone pour une personne observant l'appareil de côté devient totalement noir pour ce même observateur une fois la fonctionnalité activée.
Plus besoin de filtre en plastique sur l'écran, il suffit de sélectionner l'option dans ses paramètres
Ce genre de protection contre les regards indiscrets existe depuis déjà un certain nombre d'années. Mais jusque-là, pour garder la confidentialité du contenu lu, il fallait se doter d'un accessoire bien particulier, à savoir un de ces filtres en plastique adhésif, à coller sur l'écran.
Ici, on change de dimension, puisqu'il faudra simplement sélectionner l'option dans les paramètres, et l'écran deviendra noir pour les autres quand vous consulterez certaines applications.
On attend maintenant de savoir si Samsung compte faire profiter cette fonctionnalité à l'ensemble de ses smartphones de la Galaxy S26 ? Ou bien, pour le rendre encore plus attractif, le géant sud-coréen décidera-t-il de le réserver au modèle le plus puissant (et le plus cher), le Galaxy S26 Ultra ?