Quand un constructeur lance une nouvelle série de smartphones haut de gamme, toujours très coûteux, il est de bon ton de les présenter avec une nouveauté plus ou moins marquante, justifiant que les clients achètent cet appareil. Pour Samsung cette année, ça pourrait bien être grâce à la fonction « zero peeking privacy » (« confidentialité totale »).

Cette dernière est en effet teasée dans une courte vidéo qui vient d'être publiée par Samsung sur YouTube. Comme vous pouvez l'observer juste en dessous, un texte qui apparaît en clair sur un smartphone pour une personne observant l'appareil de côté devient totalement noir pour ce même observateur une fois la fonctionnalité activée.