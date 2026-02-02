À quelques semaines de la présentation officielle de la prochaine gamme de smartphones Samsung, de nouvelles images lèvent le voile sur son modèle le plus ambitieux. Un rendu récemment diffusé permet d’observer avec précision les lignes et les choix esthétiques du futur appareil.
Les fuites s’enchaînent à mesure que la date de présentation du Galaxy S26 approche. Alors que Samsung doit lever le rideau sur sa nouvelle série à la fin du mois de février, un visuel présenté comme officiel circule désormais en ligne. Il offre un aperçu détaillé du design du Galaxy S26 Ultra, en montrant à la fois son dos, son profil et certains éléments emblématiques de la marque.
Le design du Galaxy S26 Ultra se précise avec une nouvelle fuite
L’image en question a été publiée par Evan Blass, une figure désormais bien connue pour la fiabilité de ses informations concernant l’industrie mobile. Diffusé via sa newsletter Substack, ce rendu permet d'observer le bloc photo arrière ainsi que la tranche métallique. Vous en conviendrez, l’ensemble ne laisse que très peu de place au doute quant au fait qu'il s'agit très probablement d'un visuel promotionnel officiel du fabricant.
Sur cette image (visible en haut d'article), le Galaxy S26 Ultra apparaît accompagné de son stylet S Pen, un accessoire historiquement associé aux modèles Ultra de Samsung. Sa présence confirme que le constructeur entend poursuivre l’intégration de cet outil, permettant au géant coréen de distinguer ses modèles premium du reste de la gamme. Le rendu permet également d’identifier la disposition des boutons d’alimentation et de réglage du volume sur la tranche, intégrés à un cadre métallique aux lignes parfaitement nettes.
Un design cohérent avec les précédentes fuites
Au-delà des détails visibles sur les côtés, le visuel offre une vue détaillée sur le module photo arrière. Les capteurs sont intégrés dans un bloc dont le dessin reste fidèle à ce qui avait déjà été aperçu dans des fuites antérieures. Cette cohérence à travers les leaks renforce donc considérablement la crédibilité du rendu partagé par Evan Blass. De plus, elle suggère une continuité dans les choix esthétiques opérés par Samsung pour cette génération.
La teinte du modèle présenté a peut-être également attiré votre attention. Le smartphone semble arborer une couleur baptisée Cobalt Violet, déjà évoquée dans des images divulguées précédemment. Ce coloris, a priori plutôt discret, s’inscrit dans la palette habituelle des modèles premium du constructeur. Là encore, l’ensemble correspond aux rendus non officiels qui circulaient déjà sur la Toile.
De toute évidence, nous attendrons une prise de parole officielle de la part de Samsung. Le fabricant ne devrait désormais plus tarder, la date de présentation de la gamme Galaxy S26 étant prévue pour le 25 février prochain, avec une date de lancement fixée au 11 mars.