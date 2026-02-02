Au-delà des détails visibles sur les côtés, le visuel offre une vue détaillée sur le module photo arrière. Les capteurs sont intégrés dans un bloc dont le dessin reste fidèle à ce qui avait déjà été aperçu dans des fuites antérieures. Cette cohérence à travers les leaks renforce donc considérablement la crédibilité du rendu partagé par Evan Blass. De plus, elle suggère une continuité dans les choix esthétiques opérés par Samsung pour cette génération.

La teinte du modèle présenté a peut-être également attiré votre attention. Le smartphone semble arborer une couleur baptisée Cobalt Violet, déjà évoquée dans des images divulguées précédemment. Ce coloris, a priori plutôt discret, s’inscrit dans la palette habituelle des modèles premium du constructeur. Là encore, l’ensemble correspond aux rendus non officiels qui circulaient déjà sur la Toile.

De toute évidence, nous attendrons une prise de parole officielle de la part de Samsung. Le fabricant ne devrait désormais plus tarder, la date de présentation de la gamme Galaxy S26 étant prévue pour le 25 février prochain, avec une date de lancement fixée au 11 mars.