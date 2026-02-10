Toujours porté aux nues pour la prestation photo de ses Galaxy haut de gamme, Samsung pourrait recycler une technologie qu'il a déjà utilisée il y a huit ans sur le Galaxy S9 pour peaufiner l'optique de ses futurs modèles.
Si j'étais taquin (ce qui n'est évidemment pas le cas), je pourrais écrire que les constructeurs de smartphones sont arrivés à court d'idées pour innover sur la partie photo. C'est en tout cas l'impression que donne cette information en provenance de Corée du Sud. D'après ET News, Samsung pourrait réintroduire l'idée d'un objectif à ouverture variable sur les Galaxy S27 — attendus l'an prochain. Mais, pour quoi faire ?
Samsung fait les fonds de tiroir
À en croire les sources industrielles du média coréen, Samsung pourrait donc réintroduire un objectif à ouverture variable sur l'un, voire tous les Galaxy S27. Comme dit plus haut, il s'agit d'une particularité déjà mise à l'essai par la marque il y a presque une décennie avec le Galaxy S9, dont le module principal pouvait passer d'une ouverture f/1.5 à f/2.4.
Cet argument de vente peut paraître un peu étrange pour qui n'y connait pas grand-chose à la photographie. La plupart du temps, les fabricants cherchent à proposer l'ouverture la plus grande (le chiffre doit être le plus petit possible) afin d'augmenter la quantité de lumière entrant dans le capteur. Cela a plusieurs avantages : meilleures performances de nuit, bruit réduit, et flou d'arrière plan (bokeh) plus prononcé. Mais, c'est aussi progressivement devenu l'un des points qui différencient le plus les photophones des véritables appareils photo numériques.
Fermer le diaphragme de son objectif permet en effet de réduire la quantité de lumière et ainsi d'améliorer le piqué (l'impression de netteté, pour résumer). Comparer les photos d'un hybride prises à f/1.8 et f/8.0 par exemple. Elles n'auront rien à voir en termes de qualité.
L'ouverture variable : un argument qui peine à séduire
Cette rumeur arrive à peu près en même temps que d'autres, qui prédisent aux futurs iPhone 18 (probablement Pro) une caractéristique similaire. L'idée est donc pour Samsung de rester dans la course, et compétitif, face à un Apple qui bombe enfin le torse en photographie pour rattraper ses concurrents.
Mais, cette nouveauté parviendra-t-elle à séduire les foules ? Un coup d'œil dans le rétroviseur nous fait douter. Ces dernières années, d'autres marques nous ont fait le coup de l'objectif à ouverture variable : le Xiaomi 14 Ultra, le Huawei Pura 70, le Nubia Z70, le Honor Magic 7 Pro… tous ont fait machine arrière pour leur successeur. Que faut-il en déduire ?
L'ajout d'un objectif à ouverture variable sur un smartphone est une prouesse d'ingénierie… mais aussi une fonctionnalité de nerd qui ne risque pas d'intéresser grand-monde. La plupart des possesseurs d'un smartphone s'attendent à ce qu'il fasse de belles photos instantanément, sans avoir à jouer avec des réglages complexes (et encore moins à devoir apprendre les notions de triangle d'exposition). Reste que l'ajout, ou plutôt le retour de cette fonctionnalité pourrait justifier à elle seule une hausse du prix des futures références de Samsung.