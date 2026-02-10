L'ajout d'un objectif à ouverture variable sur un smartphone est une prouesse d'ingénierie… mais aussi une fonctionnalité de nerd qui ne risque pas d'intéresser grand-monde. La plupart des possesseurs d'un smartphone s'attendent à ce qu'il fasse de belles photos instantanément, sans avoir à jouer avec des réglages complexes (et encore moins à devoir apprendre les notions de triangle d'exposition). Reste que l'ajout, ou plutôt le retour de cette fonctionnalité pourrait justifier à elle seule une hausse du prix des futures références de Samsung.