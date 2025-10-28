Des lignes de code indiquent assez clairement que des profils pourront ainsi être enregistrés dans l'appareil, évitant ainsi de devoir s'adapter à la situation. Il suffira d'enregistrer plusieurs presets, et de sélectionner ensuite celui qui se prête le mieux à la situation. Par exemple, pour de la photo de rue, on pourrait vouloir renforcer le contraste et augmenter la vitesse d'obturation afin de ne pas rater un moment important et le mettre en valeur. À l'inverse, pour de la photo de nuit, on pourrait corriger la balance des blancs et ralentir la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO pour réduire l'apparition de bruit dans l'image.