La prochaine version de la surcouche Android des mobiles Samsung, One UI 8.5, introduirait une nouveauté particulièrement intéressante pour les photographes se servant abondamment du mode Pro.
Déjà décortiqué par les experts de chez Android Authority, le code de One UI 8.5 révèle quelques petits secrets, et notamment au sujet d'une fonctionnalité bien pratique qui permettra de sauvegarder, et partager, des presets photo. C'est-à-dire des ensembles de réglages permettant de donner un look particulier à ses clichés sur smartphone Galaxy.
Des presets photo à partager
Les trouvailles d'Android Authority sont sans équivoques : One UI 8.5 devrait permettre aux smartphones Samsung compatibles d'enregistrer plusieurs presets via le mode photo Pro — lequel donne accès à des réglages avancés comme la balance des blancs, le mode de mesure de l'exposition, la vitesse d'obturation et d'autres choses encore.
Des lignes de code indiquent assez clairement que des profils pourront ainsi être enregistrés dans l'appareil, évitant ainsi de devoir s'adapter à la situation. Il suffira d'enregistrer plusieurs presets, et de sélectionner ensuite celui qui se prête le mieux à la situation. Par exemple, pour de la photo de rue, on pourrait vouloir renforcer le contraste et augmenter la vitesse d'obturation afin de ne pas rater un moment important et le mettre en valeur. À l'inverse, pour de la photo de nuit, on pourrait corriger la balance des blancs et ralentir la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO pour réduire l'apparition de bruit dans l'image.
D'après les trouvailles de nos confrères, cette nouveauté permettrait même de définir notre focale (et donc l'objectif) favori afin de n'appliquer le preset qu'à celle-ci, laissant les autres en mode automatique par défaut. L'idée est donc de faciliter la vie des photographes qui savent ce qu'ils font en leur laissant enregistrer leurs réglages favoris, exactement comme sur un appareil photo traditionnel.
Des réglages à partager avec la communauté
En photo, justement, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle les photos au smartphone sont si populaires : elles ne demandent aucun apprentissage préallable des règles de l'exposition, par exemple. Mais, c'est aussi le risque de se retrouver avec des photographies sans âme, qui manquent de personnalité.
Android Authority a ainsi trouvé des preuves dans le code de One UI 8.5 suggérant que les presets du mode Pro des Samsung Galaxy pourraient être partagés avec la communauté, façon plug and play. De la même manière que des photographes chevronnés vendent déjà leurs presets Lightroom permettant de répliquer le look de leurs photos, on peut imaginer que cette nouveauté créera un élan communautaire autour du partage de réglages pour les appareils photo des smartphones Samsung.
Une approche rafraîchissante de la part du leader du marché des smartphones, qui se distingue de ses concurrents chinois en n'ayant jamais noué de partenariats avec des marques historiques de la photo. Ces dernières semaines, c'est notamment realme qui s'est acoquiné du Japonais Ricoh pour son nouveau modèle.