Alors que OnePlus vient d'officialiser son divorce avec Hasselblad, c'est un autre fabricant chinois qui part s'acoquiner avec une légende de la photographie.
L'annonce du realme GT 8 Pro le 14 octobre prochain sera en effet synonyme de coup d'envoi d'un partenariat pluriannuel entre le fabricant de smartphones et Ricoh, légendaire opticien japonais, particulièrement connu (et reconnu) pour ses appareils photo compacts de gamme GR.
Realme lorgne vers la photo de rue
C'est le vice-président de Realme qui nous le dit dans le billet de blog publié ce jour par l'entreprise : les gens n'en peuvent plus des photos trop parfaites, qui semblent interchangeables d'un smartphone à un autre. Un culte de la « perfection » qui viendrait nuire à la créativité, à l'audace… et qui motive donc ce rapprochement entre les deux marques asiatiques.
Comme d'autres marques avant lui, et notamment à l'instar de Xiaomi avec son fidèle partenaire Leica, les nouveaux mariés travailleront main dans la main pour améliorer la prestation photo de realme (rarement très impressionnant dans le domaine, jusqu'à présent).
Le realme GT 8 Pro devrait donc signer un tournant pour la marque chinoise, qui ambitionne de muscler son jeu en imagerie. Les deux partenaires travailleraient depuis quatre ans déjà à l'aboutissement des fonctionnalités qui seront exclusives au nouveau modèle de realme. Évidemment, on ne nous en dit pas plus pour le moment, mais il faut s'attendre à une collection de filtres signatures, et divers réglages opérés directement par les ingénieurs de Ricoh pour améliorer la prestation photo du GT 8 Pro.
Ricoh, qui ?
Ricoh n'est peut-être pas la marque la plus connue, pour qui ne s'intéresse pas de près à la photographie, et en particulier à la photographie de rue. Si Canon, Sony et Nikon trustent l'essentiel des ventes d'appareils photo ces dernières années, Ricoh a une place très particulière dans le cœur des photographes amateurs (et professionnels) grâce à sa gamme GR, dont le quatrième modèle vient justement de sortir le mois dernier.
Un appareil compact, suffisamment pour être rangé dans une poche, et qui se destine donc à être emporté partout, favorisant ainsi les occasions d'immortaliser des instants candides en pleine rue, au gré de ses balades. C'est précisément cette vision qu'imagine realme pour son GT 8 Pro, et pour tous ceux qui suivront ensuite. « RICOH Imaging et realme partagent une base d’utilisateurs jeunes et créatifs, explique le communiqué. Notre collaboration ne concerne pas seulement l’innovation dans les produits, mais aussi la culture pour inspirer une nouvelle génération à apprécier la photographie de rue et à découvrir la beauté de la vie quotidienne. »
Un partenariat qui est aussi et surtout une question d'image pour realme qui, malgré sa progression spectaculaire ces dernières années, n'a pas encore tout à fait l'aura d'un Xiaomi ou d'un Honor dans nos contrées. S'associer a un grand nom de la photographie, c'est aussi montrer tout son sérieux et attirer l'attention sur ses produits. Un GT 8 Pro qui s'annonce en tout cas très intrigant !