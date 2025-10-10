Un appareil compact, suffisamment pour être rangé dans une poche, et qui se destine donc à être emporté partout, favorisant ainsi les occasions d'immortaliser des instants candides en pleine rue, au gré de ses balades. C'est précisément cette vision qu'imagine realme pour son GT 8 Pro, et pour tous ceux qui suivront ensuite. « RICOH Imaging et realme partagent une base d’utilisateurs jeunes et créatifs, explique le communiqué. Notre collaboration ne concerne pas seulement l’innovation dans les produits, mais aussi la culture pour inspirer une nouvelle génération à apprécier la photographie de rue et à découvrir la beauté de la vie quotidienne. »