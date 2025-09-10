Contrairement au modèle Pro, le Realme GT 8 ne serait doté que d'un capteur photo assez classique. Il embarquerait le Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme de Qualcomm. Les rumeurs évoquent également un écran de 6,6 pouces (16,8 cm de diagonale) et une batterie d’une capacité avoisinant 7 000 mAh, sans que d’autres détails ne soient pour l’instant confirmés.