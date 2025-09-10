Un smartphone avec une batterie de 7 000 mAh et un autre avec un téléobjectif de 200 mégapixels (Mpx) ? C'est ce que semble préparer Realme pour ses GT 8 et GT 8 Pro.
Une récente fuite publiée par le compte Weibo "Digital Chat Station", connu pour sa fiabilité, révèle des informations sur le design du module photo du Realme GT 8 Pro. Avec ceci, le leaker donne aussi des détails techniques des deux smartphones de la gamme GT 8.
Design et module photo du Realme GT 8 Pro
Une image présumée du module photo du Realme GT 8 Pro a été partagée sur Weibo. Celle-ci montre un appareil protégé par une coque, avec un module photo rectangulaire abritant trois capteurs.
Deux grands capteurs circulaires en haut et un objectif périscope carré en bas, accompagné d’un flash LED latéral. Ce design suggère un appareil photo polyvalent avec un téléobjectif performant.
Caractéristiques du Realme GT 8 Pro
Selon les informations divulguées, le Realme GT 8 Pro serait doté des caractéristiques suivantes :
Écran : dalle OLED plate de 6,78 pouces (17,2 cm) avec une définition 2K, intégrant un capteur d’empreintes digitales à ultrasons ;
Audio : haut-parleurs stéréo duals certifiés 1115E ;
Vibration : moteur linéaire à axe X ;
Résistance : certification IP68/IP69 ;
Photographie : un triple module composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle et d’un téléobjectif de 200 Mpx.
Un partenariat avec Ricoh, marque reconnue dans le domaine de l’imagerie, a été annoncé pour optimiser l’appareil photo du GT 8 Pro.
- Une grande autonomie
- Un écran aux couleurs intenses
- Globalement bon en photo…
Realme GT 8 : Snapdragon 8 Elite et grosse batterie
Contrairement au modèle Pro, le Realme GT 8 ne serait doté que d'un capteur photo assez classique. Il embarquerait le Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme de Qualcomm. Les rumeurs évoquent également un écran de 6,6 pouces (16,8 cm de diagonale) et une batterie d’une capacité avoisinant 7 000 mAh, sans que d’autres détails ne soient pour l’instant confirmés.