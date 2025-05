Décrit d'office comme « le flagship killer de l'année » par Realme, le GT 7 doit notamment se faire le relais de deux nouveautés en Europe : le premier tour de piste de la puce Dimensity 9400e, et une gigantesque batterie de 7000 mAh. On vous en dit plus très bientôt sur Clubic (s'il reste des points sur mon permis d'ici là).