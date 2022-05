Le realme GT Neo 3 sera annoncé la semaine prochaine (et il viendra accompagné)

Autre atout de poids dans la manche du realme GT Neo 3 : sa vitesse de recharge. C’est tout simple, il s’agit du smartphone capable de se recharger le plus rapidement sur le marché. Grâce au bloc secteur 150 W, il faut seulement 5 minutes pour retrouver 50 % d’autonomie, et moins de 20 minutes pour une pleine charge. Un record.

Le reste de la fiche technique dépeint un smartphone de milieu de gamme musclé, largement au niveau de la concurrence : écran AMOLED 6,7 pouces (FHD+, 120 Hz, HDR) ; haut-parleurs Dolby Atmos ; jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (non extensible) ; trio d’appareils photo 50+8+2 Mpx, et bien d'autres.