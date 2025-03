Doté d'un écran légèrement plus petit (6,77 pouces), le Realme 14 Pro n'a pas beaucoup à envier son grand frère. À l'instar de son homologue, ce dernier jouit lui aussi d'une dalle AMOLED (avec un taux de rafraichissement similaire), d'une batterie de 6 000 mAh, du triple flash MagicGlow ainsi que de la certification IP69/68/66. Quelques différences sont malgré tout à souligner côté processeur puisque cette variante embarque le chipset Dimensity 7300 Energy. Enfin, côté photo, nous retrouvons le capteur principal Sony IMX882 OIS de 50 mégapixels.

Concernant la tarification des deux appareils, il faudra débourser la somme de 479,99 euros pour le Realme Pro 14 (12 + 512 Go) contre 579,99 euros pour la mouture Pro+. Notez que des variantes équipées d'une batterie de 5260 mAh et de 8 Go de RAM sont également proposées à la vente, permettant ainsi de faire chuter leurs prix respectifs à 429,99 euros et 529,99 euros.