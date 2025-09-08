Contrairement à certains concurrents qui misent sur des effets flatteurs, parfois au prix d'une image dénaturée, OnePlus veut bannir la « sur-beauté » et les couleurs trop saturées pour privilégier un rendu fidèle à la réalité, continue-t-il. L'une de ses priorités est également la netteté en zoom, un point crucial relevé par les utilisateurs lors des enquêtes menées par la marque. Une meilleure restitution des scènes en faible luminosité et des tons de peau est également à prévoir, d'après Lau.