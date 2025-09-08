C'est une toute nouvelle ère qui s'ouvre chez OnePlus. Le fabricant chinois dit officiellement au revoir à Hasselblad. Désormais, l'appareil photo de ses smartphones sera élaboré en interne.
- OnePlus met fin à son partenariat de cinq ans avec Hasselblad, axé sur l'optimisation des appareils photo.
- La marque chinoise prévoit de développer ses propres technologies photo en interne pour ses futurs smartphones.
- Pete Lau, P.-D.G de OnePlus, annonce que cette séparation marque le début d'une nouvelle aventure pour la société.
Les rumeurs allaient bon train depuis quelques mois, et elles se confirment finalement. OnePlus met officiellement fin à son partenariat de cinq ans avec Hasselblad. Signée en 2021, cette collaboration a permis à la marque chinoise de bénéficier de l'expertise légendaire du groupe suédois, réputée pour son rendu des couleurs et son exigence en matière de précision et de détails. Il est maintenant temps de voler de ses propres ailes.
Privilégier un rendu fidèle à la réalité
« Ce n’est pas la fin. C’est le début de notre prochaine aventure », assure Pete Lau, P.-D.G de la marque de smartphones, dans un communiqué détaillant la nouvelle. Car elle estime avoir intégré l'ADN et le savoir-faire acquis auprès de Hasselblad dans sa propre philosophie d'imagerie. OnePlus a décidé de l'intégrer dans une technologie maison.
Pete Lau présente ainsi le DetailMax Engine, un nouveau moteur de traitement d'image qui doit permettre à la société de franchir un cap dans la photographie. Et le dirigeant voit grand, en promettant d'aller bien au-delà des solutions existantes en exploitant un volume de données beaucoup plus important lors de la capture.
Contrairement à certains concurrents qui misent sur des effets flatteurs, parfois au prix d'une image dénaturée, OnePlus veut bannir la « sur-beauté » et les couleurs trop saturées pour privilégier un rendu fidèle à la réalité, continue-t-il. L'une de ses priorités est également la netteté en zoom, un point crucial relevé par les utilisateurs lors des enquêtes menées par la marque. Une meilleure restitution des scènes en faible luminosité et des tons de peau est également à prévoir, d'après Lau.
Intrégré au OnePlus 15 ?
Toutes ces avancées devraient prendre corps avec le prochain fleuron de la marque, le OnePlus 15, puisqu'il serait le premier modèle de la marque à intégrer le DetailMax Engine si l'on en croit la presse spécialisée.
À noter que le design de l'appareil pourrait lui aussi évoluer avec un bloc photo repensé, qui s’inspire davantage des iPhone en abandonnant le traditionnel module circulaire. Côté technique, les fuites évoquent un capteur principal de 50 mégapixels et surtout une batterie impressionnante de 7 000 mAh. Il devrait être présenté dès le mois prochain.
- Un design raffiné
- Les performances et la fluidité de l'interface
- De superbes photos