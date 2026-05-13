Il faudra attendre un peu plus de deux mois encore avant de pouvoir voir la conférence Unpacked de Samsung. En effet, selon une information qui nous est donnée par le Seoul Economic Daily, la prochaine conférence Unpacked de 2026 devrait avoir lieu le mercredi 22 juillet.

Pour rappel, à l'occasion de cet événement, Samsung présentera les habituels smartphones pliables Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, ainsi que les montres connectées de la série Galaxy Watch 9. Mais il y aura bien plus pour cette année.