On commence à en savoir un peu plus sur la futur conférence Unpacked d'été. Et elle devrait faire date dans l'histoire de Samsung.
Samsung a pour habitude de mener deux fois par an des événements d'ampleur, ses fameuses conférences Unpacked - l'une en début d'année, et une seconde durant l'été. On sait que celle de cette année va avoir lieu pour la première fois depuis très longtemps dans la capitale du Royaume-Uni, à Londres. Et aujourd'hui, ce sont d'autres informations qui nous sont fournies.
Le rendez-vous Unpacked devrait avoir lieu le 22 juillet
Il faudra attendre un peu plus de deux mois encore avant de pouvoir voir la conférence Unpacked de Samsung. En effet, selon une information qui nous est donnée par le Seoul Economic Daily, la prochaine conférence Unpacked de 2026 devrait avoir lieu le mercredi 22 juillet.
Pour rappel, à l'occasion de cet événement, Samsung présentera les habituels smartphones pliables Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, ainsi que les montres connectées de la série Galaxy Watch 9. Mais il y aura bien plus pour cette année.
Les toutes premières « Galaxy Glasses » seront présentées pendant la conférence
Tout d'abord, ce sera le très attendu troisième modèle de smartphone pliable, le fameux modèle Galaxy Wide Fold, qui sera plus large et plus court que le Galaxy Z Fold, ce qui permettra de répondre à la critique affirmant que l'écran externe de ce modèle serait trop étroit. Le Wide Fold aurait ainsi un format type passeport, qui se rapproche de ce que devrait être le tout premier iPhone pliable, l'iPhone Fold.
Mais surtout, ce qui devrait attirer tous les regards du public, ce sera les lunettes connectées de Samsung, les Galaxy Glasses. Elles ont été développées en collaboration avec la marque sud-coréenne de lunettes Gentle Monster et fonctionnent avec l'OS Android XR (qui intègre Gemini). Celles lunettes seront équipées de hauts-parleurs, de micro, ainsi que d'une caméra. De quoi marquer l'année 2026 pour Samsung ?