nrik_1584

Quand je repense au tollé qu’avaient provoqué les google glass (celles-ci) il y a quelques années je suis étonné de voir à quel point ça semble passer sans encombres avec celles-ci (et les autres de Meta et Cie).

C’est parce qu’elles passent d’avantage inaperçu ? Parce qu’au milieu de tous les débats sur les données personnelles, les questions de souveraineté numérique et j’en passe ça détonne un peu je trouve.