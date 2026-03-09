On sait que Samsung veut aussi s'imposer dans le secteur des lunettes connectées. Et on a une première idée aujourd'hui du produit qui est actuellement concocté par le géant sud-coréen.
Avec ses Meta Ray-Ban, le groupe de Mark Zuckerberg a réussi un joli coup, le produit ayant tout de suite rencontré le succès - et ce, malgré certaines polémiques, comme le fait que les vidéos capturées soient visionnées par des humains employés par Meta. De quoi mettre l'eau à la bouche de géants de la tech, comme Samsung, qui veut aussi se lancer dans l'aventure. Et avant même que ses lunettes ne sortent, on peut commencer à s'en faire un début d'idée.
Des lunettes connectées à un smartphone
Jay Kim, vice-président de la division mobile de Samsung, vient d'offrir un entretien avec CNBC qui a été instructif quant aux prochaines lunettes connectées de la marque. Il a en effet à cette occasion donné plusieurs détails sur ce produit, comme par exemple le fait qu'elles intégreront une caméra installée « à hauteur des yeux ».
Il ne s'agira par ailleurs pas d'un produit autonome, puisqu'il devra fonctionner avec un smartphone. Ce dernier aura pour fonction de traiter les informations enregistrées par la caméra des lunettes connectées. Et si le responsable de Samsung n'a pas voulu donner un programme détaillé pour le lancement, on ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps.
L'IA au centre de l'utilisation de ces nouvelles lunettes
Dans cet interview, il indique que Samsung voudrait « avoir quelque chose à proposer à l'industrie cette année ». On pourrait donc pouvoir voir ces lunettes connectées être officialisées d'ici à la fin de l'année. On rappelle que Samsung avait présenté Galaxy XR en octobre 2025. On ne serait donc pas étonné de voir du nouveau apparaître à la date anniversaire, en octobre 2026.
Dernière information, Jay Kim a nettement appuyé sur l'importance de l'intelligence artificielle pour le fonctionnement de ces lunettes. « Tout le monde parle du prochain appareil doté d'intelligence artificielle, et je sais que j'ai examiné de nombreux types d'appareils différents. Les lunettes en font évidemment partie, et tout le monde s'y intéresse » indique-t-il. De quoi nous préparer à du très lourd ?