Jay Kim, vice-président de la division mobile de Samsung, vient d'offrir un entretien avec CNBC qui a été instructif quant aux prochaines lunettes connectées de la marque. Il a en effet à cette occasion donné plusieurs détails sur ce produit, comme par exemple le fait qu'elles intégreront une caméra installée « à hauteur des yeux ».

Il ne s'agira par ailleurs pas d'un produit autonome, puisqu'il devra fonctionner avec un smartphone. Ce dernier aura pour fonction de traiter les informations enregistrées par la caméra des lunettes connectées. Et si le responsable de Samsung n'a pas voulu donner un programme détaillé pour le lancement, on ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps.