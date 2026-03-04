À savoir que les lunettes peuvent enregistrer de la vidéo de deux façons : manuellement, en appuyant sur un bouton physique, ou automatiquement, lorsque l'utilisateur active l'assistant IA avec la commande vocale « Hey Meta ». C'est cette deuxième option qui pose problème : pour fonctionner, elle nécessite que les images captées soient envoyées aux serveurs de la firme. Et ce que les utilisateurs ignorent souvent, c'est que ce traitement ne serait pas uniquement automatisé…