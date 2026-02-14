Meta envisagerait de déployer des fonctionnalités de reconnaissance faciale dans ses lunettes intelligentes dès cette année. Le grand groupe voudrait profiter de la situation actuelle des États-Unis pour détourner l'attention des défenseurs de la vie privée.
La fonctionnalité en question porte le nom de code Name Tag en interne. Elle permettrait aux porteurs de lunettes Meta Ray-Ban d'identifier instantanément les personnes qu'ils croisent quotidiennement et d'obtenir des informations à leur sujet via l'assistant d'intelligence artificielle intégré. D'après un document interne de Reality Labs révélé par le New York Times, le déploiement devrait commencer par une présentation lors d'une conférence destinée aux personnes aveugles, avant une commercialisation grand public.
Un lancement orchestré dans la tourmente américaine
Le mémo interne nous révèle quelques détails intéressants sur la stratégie de Meta. L'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg compte sur la conjoncture actuelle pour minimiser les critiques à l'encontre de sa fonctionnalité. « Nous lancerons cette fonction dans un environnement politique dynamique où de nombreuses organisations de la société civile susceptibles de nous attaquer auront leurs ressources concentrées sur d'autres préoccupations », peut-on lire dans le document. Voilà qui a au moins le mérite d'être clair.
Cette fenêtre de tir s'explique notamment par la mobilisation des défenseurs des libertés civiles et des législateurs américains contre l'usage des outils de surveillance par les agences fédérales, particulièrement l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) et le FBI. L'administration de Donald Trump a également modifié la donne en signant un décret présidentiel visant à alléger les contraintes réglementaires pesant sur l'intelligence artificielle.
Une technologie abandonnée, puis finalement ressuscitée
L’idée d’intégrer la reconnaissance faciale aux Meta Ray-Ban ne date pas d’hier. Dès 2021, le groupe avait envisagé d’ajouter cette fonction à la première version de ses lunettes équipées de caméras. Le projet avait finalement été abandonné, en raison de difficultés techniques et de questions éthiques.
Les rumeurs n'ont toutefois jamais complètement disparu. L'année 2024 avait déjà vu Meta tester en interne une fonction baptisée « super sensing ». Celle-ci maintenait les caméras et capteurs actifs afin d’aider l’utilisateur à se remémorer les éléments rencontrés durant la journée grâce à l’intelligence artificielle.
Près de cinq ans plus tard, le climat semble plus que jamais propice pour Meta. Si le grand groupe américain n'a pas encore officialisé de date précise concernant le lancement de sa fonctionnalité Name Tag, les documents internes évoquent une présentation prochaine avant une ouverture au grand public dans le courant de l'année.