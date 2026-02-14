Le mémo interne nous révèle quelques détails intéressants sur la stratégie de Meta. L'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg compte sur la conjoncture actuelle pour minimiser les critiques à l'encontre de sa fonctionnalité. « Nous lancerons cette fonction dans un environnement politique dynamique où de nombreuses organisations de la société civile susceptibles de nous attaquer auront leurs ressources concentrées sur d'autres préoccupations », peut-on lire dans le document. Voilà qui a au moins le mérite d'être clair.

Cette fenêtre de tir s'explique notamment par la mobilisation des défenseurs des libertés civiles et des législateurs américains contre l'usage des outils de surveillance par les agences fédérales, particulièrement l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) et le FBI. L'administration de Donald Trump a également modifié la donne en signant un décret présidentiel visant à alléger les contraintes réglementaires pesant sur l'intelligence artificielle.