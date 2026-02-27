Aurons-nous bientôt droit à des lunettes Meta Prada ? Les indices pointant vers un tel partenariat s'empilent. Et il s'agirait clairement d'un gros coup pour l'entreprise de Mark Zuckerberg.
Zuck' au défilé Prada
L'année dernière, le média américain CNBC annonçait que Meta prévoyait de lancer des modèles de lunettes avec deux nouvelles marques : Oakley, avec un partenariat qui s'est depuis matérialisé, et Prada. Si depuis, peu d'informations supplémentaires ont fuité à ce sujet, les activités récentes de Mark Zuckerberg pointent effectivement vers un accord avec la marque de luxe.
Ce jeudi 26 février, le P.-D.G de Meta a en effet été aperçu au premier rang du défilé Prada à Milan. Et il était en belle compagnie, aux côtés de Lorenzo Bertelli, directeur commercial de l'entreprise et fils de la créatrice en chef, Miuccia Prada.
Si « Zuck' » s'est effectivement refait une beauté ces dernières années avec un clinquant changement de look, il semble peu probable que sa présence à l'événement soit purement motivé par la mode. D'autant qu'un tel partenariat permettrait au groupe d'entrer de plain-pied dans le luxe, un territoire où la technologie peine encore à s'imposer.
La concurrence arrive
Et toute longueur d'avance est bonne à prendre. Encore à sa genèse, le marché des lunettes intelligentes s'apprête à devenir bien plus saturé. Des géants travaillent actuellement sur leur propre technologie : Google va équiper plusieurs modèles grâce à son système d'exploitation Android XR, tandis qu'Apple entend bien faire de l'ombre à Meta avec des lunettes parfaitement intégrées son robuste écosystème.
Reste à voir si la firme de Zuckerberg parviendra à imposer sa vision au-delà des restrictions réglementaires. Récemment, une enquête du New York Times a en effet révélé son ambition de déployer la reconnaissance faciale dans ses lunettes. Une fonctionnalité qui serait extrêmement controversée.