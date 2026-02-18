Google vient de présenter Glimmer, le design d'interface de ses futures lunettes connectées. Au programme : une lisibilité accrue et une discrétion maximale.
Avec le système d'exploitation Android XR, Google ambitionne de se tailler la part du lion dans le domaine des lunettes et casques intelligents. Le géant de la Tech a, l'an passé, dévoilé un prototype prometteur, faisant la part belle à Gemini. Il a également tissé un partenariat avec Samsung et dévoilé ses premières apps en réalité augmentée. Bien décidé à damer le pion à Meta et à Apple, Google vient d'en dire plus sur l'interface utilisateur de ses futures lunettes.
Google dévoile l'interface utilisateur d'Android XR
Les lunettes nouvelles génération de Samsung et Google sont prévues pour cette année, mais la firme de Mountain View est déjà sur les starting blocks : après avoir publié des guides à destination des développeurs, elle vient de dévoiler un document officiel qui présente la future expérience utilisateur de ses lunettes, le fruit de 10 années de travail pour ses designers. Elle se base sur Glimmer, une bibliothèque d'outils construite sur le framework Jetpack Compose.
L'équipe est partie d'un constat fondamental : « nombre de nos éléments de conception fondamentaux, comme la couleur, la typographie et même les ombres, se comportent de manière contre-intuitive. La compréhension de la distance spatiale devient primordiale », explique notamment David Allin Reese, concepteur visuel senior de la marque.
Il a donc fallu tout repenser et les équipes sont parvenues à trouver le bon équilibre en conjuguant transparence et intuitivité.
Un style plus sobre privilégiant des tons neutres
Alors qu'Apple misait sur les contrastes pour améliorer la lisibilité sur Vision OS, Google a choisi une approche rigoureusement différente : laissant de côté les couleurs vives et les fonds opaques de Material Design, la firme a préféré préserver le champ de vision de l'utilisateur. Afin d'éviter que l'attention soit détournée du monde réel, « l’interface n’apparaît pas directement sur la surface de la lentille. Elle est projetée à une profondeur perçue d’environ un mètre, soit à peu près la longueur d’un bras. »
Au lieu de mettre en avant des choix stylistiques forts, l'équipe a décidé de miser sur la sobriété : « nous avons conçu l'interface de Jetpack Compose Glimmer de manière neutre par défaut, afin qu'elle s'harmonise avec la diversité des couleurs du monde réel. Les surfaces dans Glimmer sont toujours sombres et le contenu toujours clair. Ce contraste élevé par défaut garantit une lisibilité optimale dans la plupart des environnements ». Ce choix permet notamment d'éviter les effets de halo.
Google a aussi joué sur l'intensité des ombres et la taille du texte pour signifier l'importance de certains éléments apparaissant sur les verres. Les notifications n'apparaissent pas brusquement à l'écran : elles sont progressives et non-intrusives. Pour plus de lisibilité, la police, Google Sans, a aussi été épaissie et arrondie.
Pour en savoir plus, il faudra probablement patienter jusqu'au prochain évènement Google I/O, prévu les 19 et 20 mai prochains.