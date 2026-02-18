Les lunettes nouvelles génération de Samsung et Google sont prévues pour cette année, mais la firme de Mountain View est déjà sur les starting blocks : après avoir publié des guides à destination des développeurs, elle vient de dévoiler un document officiel qui présente la future expérience utilisateur de ses lunettes, le fruit de 10 années de travail pour ses designers. Elle se base sur Glimmer, une bibliothèque d'outils construite sur le framework Jetpack Compose.