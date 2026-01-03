Ce côté furtif pourrait certainement empirer rapidement. Car si le public commence petit à petit à se familiariser avec le design assez unique des Ray-Ban Meta, à la monture assez épaisse, de nouveaux concurrents commencent à se manifester. C'est ce qu'on peut observer du côté de la Chine, où, en 2025, de très nombreux acteurs locaux de la tech se sont lancés dans l'aventure, et - que ce soit Xiaomi, Baidu ou bien Alibaba - ont commencé à développer des appareils. Le marché devrait ainsi commencer à rapidement s'enrichir de nouvelles déclinaisons, ce qui pourra brouiller un peu plus la distinction entre les lunettes classiques et les lunettes connectées.

Il faut aussi noter que, dans ce domaine, il y a un géant qui est encore un peu en retrait, mais qui pourrait faire beaucoup pour la démocratisation de cette technologie. On parle bien évidemment d'Apple, dont les premières lunettes connectées arriveraient elles aussi avec des caméras, selon les dernières rumeurs, et pourraient être présentées au public dès l'année 2026. Or l'on sait que la firme de Cupertino dispose d'un pouvoir assez unique de prescription, et pourrait faire exploser ce marché en se lançant à son tour dans la partie.

Les lunettes connectées pourraient ainsi connaître, après le premier moment Meta correspondant à la naissance, un second moment de démocratisation avancée, sous la pression conjuguée des constructeurs chinois et d'Apple. Que se passerait-il alors si ces appareils passaient du statut de gagdet de niche à lunettes s'écoulant par millions d'unités ? Pourrait-on commencer à craindre d'être filmé à chaque fois que l'on rencontre une personne ayant des problèmes de vues, et utilisant de bonnes vieilles binocles ?