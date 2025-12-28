Tout le monde se souvient de cette keynote légendaire du 9 janvier 2007, à l'occasion de laquelle Steve Jobs a présenté le tout premier iPhone. Un moment iconique, qui a marqué le public, mais aussi les autres grands acteurs de la tech. Au point que certains ont rêvé de marcher dans ses pas.

C'est le cas de Sergey Brin, fondateur avec Larry Page du moteur de recherche Google. Dans une discussion publique avec l'université de Stanford, il a ainsi expliqué avoir été beaucoup trop vite sur le projet des Google Glass, pensant avoir trouvé avec ces lunettes connectées un équivalent aussi bouleversant que les iPhone. « En quelque sorte, j'ai pris les devants et je me suis dit : "Oh, je suis le prochain Steve Jobs, je peux créer ce truc. Ta da !" » a-t-il ainsi expliqué.