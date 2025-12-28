Sergey Brin s'est récemment exprimé à l'occasion d'un événement public à l'université de Stanford. Et il est revenu sur l'énorme échec qu'ont représenté les Google Glass.
Quand on a réussi à faire naître le moteur de recherche le plus important au monde (Google, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu), qui a été une des quelques plateformes ayant aidé à former le web actuel, on devrait ne plus avoir à prouver grand-chose. Ce n'est pas exactement pourtant ce qui est arrivé à l'un des cofondateurs de Google, Sergey Brin, qui a cherché à vivre un moment historique avec ses Google Glass en 2012.
Sergey Brin pensait avoir enfin son « moment iPhone »
Tout le monde se souvient de cette keynote légendaire du 9 janvier 2007, à l'occasion de laquelle Steve Jobs a présenté le tout premier iPhone. Un moment iconique, qui a marqué le public, mais aussi les autres grands acteurs de la tech. Au point que certains ont rêvé de marcher dans ses pas.
C'est le cas de Sergey Brin, fondateur avec Larry Page du moteur de recherche Google. Dans une discussion publique avec l'université de Stanford, il a ainsi expliqué avoir été beaucoup trop vite sur le projet des Google Glass, pensant avoir trouvé avec ces lunettes connectées un équivalent aussi bouleversant que les iPhone. « En quelque sorte, j'ai pris les devants et je me suis dit : "Oh, je suis le prochain Steve Jobs, je peux créer ce truc. Ta da !" » a-t-il ainsi expliqué.
Les Google Glass, un immense flop
Résultat, il est allé beaucoup trop vite, et a présenté ces lunettes dès 2012. Un appareil considéré comme seulement à moitié fini, au design maladroit, qui avait créé un certain malaise avec sa caméra intégrée (pour des questions de vie privée) et surtout qui était sorti à un prix extrêmement élevé.
Le produit n'a donc pas vraiment trouvé sa place, et a très vite représenté un flop pour Google, qui a finalement annoncé la suspension de ses ventes en janvier 2015. « Lorsque vous avez une idée géniale pour un nouvel appareil portable, peaufinez-la vraiment avant de vous lancer dans une cascade spectaculaire impliquant du parachutisme et des dirigeables » a résumé Sergey Brin, pour qui il s'agit du meilleur conseil qu'il puisse donner à de jeunes entrepreneurs.