RGPD : 1,15 milliard d’euros d’amendes en 2025

Les amendes concernent principalement le traitement des données. Cela représente 1,03 milliard d'euros de sanctions. Les secteurs des médias, des télécommunications et de la diffusion concentrent plus de 80% du montant total des pénalités. TikTok a écopé de 530 millions d'euros pour transfert illégal de données vers la Chine. Google a reçu deux amendes de 200 millions et 125 millions d'euros. SHEIN a été sanctionné à hauteur de 150 millions.

Rappelons que le RGPD impose aux entreprises de justifier le traitement des données personnelles par une base légale claire : consentement, exécution d'un contrat, obligation légale, intérêt légitime, etc. Lorsque cette base n'existe pas ou s'avère insuffisante, les sanctions commencent à tomber. Dans un communiqué, Tomas Stamulis, responsable de la sécurité chez Surfshark, rappelle qu'un coût de quelques euros par utilisateur pour une infraction massive montre à quel point les données personnelles sont devenues une marchandise à faible valeur.