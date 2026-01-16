lepef32

« Les amendes prononcées par la CNIL ne tombent pas dans ses caisses, non. Pas un euro. Tout est récupéré par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui encaisse ces sommes comme n’importe quelle recette de l’État »

Il serait bien plus logique que ce genre de jugement force les condamnés a faire une reduction temporaire des abonnements des victimes … mais bon l’etat travaille pour lui avant tout, rien de nouveau