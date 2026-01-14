Il est à noter que Free avait, auprès de Clubic notamment, très rapidement communiqué et fait preuve d'une certaine transparence autour de l'attaque. Mais outre les failles techniques, Free a aussi raté sa gestion de crise, aux yeux de la CNIL. Certes, l'opérateur a envoyé un e-mail d'information à ses clients et ouvert un numéro vert. Mais le message expédié était lacunaire. Selon l'autorité indépendante, il était impossible pour les abonnés de saisir pleinement l'étendue des dégâts ni les gestes concrets pour se protéger. Un manquement au RGPD qui laisse les victimes dans le flou.