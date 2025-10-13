La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s'est expliquée, ce lundi 13 octobre, sur le nouveau train de sanctions prononcées en majorité sur le sujet de la vidéosurveillance au travail. Entre le mois de mai et aujourd'hui, seize entreprises et établissements ont reçu des amendes (108 000 euros au total) dans le cadre de la procédure simplifiée de sanction. Ce qui frappe, c'est que quatorze de ces dossiers découlent directement de plaintes déposées par les citoyens. Les infractions touchent l'usage illégal de caméras de surveillance, les pratiques douteuses en marketing et le refus de collaborer avec l'autorité.