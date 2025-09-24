Après analyse, la CNIL a relevé plusieurs manquements à la législation sur la protection des données personnelles. L’amende de 100 000 euros infligée à La Samaritaine concerne le non-respect du principe de loyauté dans le traitement des données et l’absence de mesures adéquates pour protéger la vie privée des salariés.

L’autorité a précisé que la surveillance audio, en particulier, constitue une atteinte importante à la vie privée et ne peut être utilisée que dans des cas strictement limités. Les dispositifs de La Samaritaine n’avaient pas fait l’objet d’une justification suffisante ni d’une information claire des personnes concernées. La CNIL a donc jugé que les mesures prises ne respectaient pas les exigences du RGPD et des textes nationaux associés.

La sanction rappelle aux entreprises que la réglementation sur la protection des données ne se limite pas aux grandes infrastructures informatiques. Les équipements physiques, comme les caméras, sont également soumis à des obligations strictes. En cas de non-conformité, l’autorité peut appliquer des sanctions financières significatives, comme dans ce cas.

Selon la délibération publiée sur Légifrance, la société SAMARITAINE SAS avait jusqu’alors omis d’adopter une démarche complète pour équilibrer la sécurité des biens et la protection de la vie privée. Les contrôles ont montré que la proportionnalité n’était pas respectée et que l’objectif de surveillance n’excusait pas la collecte audio dans un espace réservé aux salariés.

Si l’on s’intéresse aux chiffres, la CNIL a infligé en 2025 un total de 3,4 millions d’euros d’amendes pour des manquements au RGPD dans divers secteurs, dont une part non négligeable concerne la surveillance illégale des employés.