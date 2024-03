Amazon fait appel de sa condamnation par la CNIL pour surveillance "excessive" de ses salariés

Cette affaire fait suite à l'ouverture en 2019 par la CNIL d'une procédure après les nombreuses alertes de salariés d'Amazon France Logistique, qui s'étaient confiés à la presse à propos de leurs conditions de travail. La Commission avait conclu à « un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif », allant à l'encontre du RGPD.

L'utilisation de ces outils est remise en cause par la CNIL, qui estime que ce système met potentiellement les salariés dans une position où ils doivent justifier chaque interruption, même de quelques minutes, de leur activité de scan, ce qui leur impose une pression constante.

Toutefois, Amazon affirme que le premier indicateur, qu'il compte désactiver, vise à s'assurer que chaque employé prend le temps nécessaire pour inspecter correctement chaque article, et qu'il ne prend pas de postures susceptibles de compromettre sa sécurité et sa santé. Quant au second indicateur, dont le seuil de déclenchement sera relevé à 30 minutes, il sert à identifier une défaillance continue et anormale.