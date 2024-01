Amazon condamné à 32 millions d'euros d'amende par la CNIL pour surveillance abusive de ses salariés

Alertée par un certain nombre d'enquêtes journalistiques mettant en cause le traitement par Amazon de ses employés, la CNIL a souhaité contrôler directement l'entreprise américaine. Et elle a en tiré la conclusion qu'elle effectuait une surveillance trop abusive des personnes travaillent pour elle, ce qui l'a en conséquence pousé à prononcer une amende de 32 millions d'euros.

Elle considère que « les salariés [étaient] sous une surveillance étroite pour toutes les tâches effectuées avec des scanners, [les systèmes en place] faisaient ainsi peser sur eux une pression continue. » De son côté, Amazon a exprimé son « profond désaccord avec les conclusions de la CNIL qui sont factuellement incorrectes et nous nous réservons le droit de faire appel. »