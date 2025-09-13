Le processus de décision diffère selon le type d'établissement. Dans les écoles maternelles et élémentaires, commune et directeur académique des services de l'éducation nationale tranchent ensemble. Pour les collèges et lycées, le chef d'établissement décide mais seulement après délibération du conseil d'administration compétent sur les questions de sécurité.

Dans tous les cas, le délégué à la protection des données du rectorat doit être impliqué dans le projet dès le début.

Qui peut regarder les images ? La règle est simple : uniquement les personnes habilitées dans le cadre de leurs fonctions. Ces personnes reçoivent une formation spécifique sur les règles de vidéosurveillance et l'accès aux enregistrements doit être sécurisé techniquement pour empêcher tout visionnage non autorisé.

Combien de temps garder ces images ? Quelques jours suffisent généralement. Cette durée permet de vérifier un incident et d'enclencher d'éventuelles procédures si nécessaire. Attention : la capacité de stockage de l'équipement ne doit jamais déterminer cette durée de conservation.

Le tout est que tout le monde sache de quoi il en retourne. Élèves, parents et personnels doivent connaître l'existence des caméras avant leur installation. Des panneaux sont installés aux entrées avec les informations essentielles comme les finalités du traitement et la durée de conservation des images. Pour les élèves mineurs, ces informations sont adaptées avec des termes simples et des illustrations claires.

La CNIL contrôle aussi sur le terrain. Entre 2019 et 2020, plusieurs établissements ont été mis en demeure car ils filmaient en continu des cours de récréation ou des cantines. En bonnes élèves, ces écoles ont dû réorienter, retirer ou déplacer leurs caméras.

En cas de problème, plusieurs recours existent. Le service des plaintes de la CNIL peut intervenir sur tout le territoire national. Les services préfectoraux traitent les caméras qui filment les abords des établissements. Police, gendarmerie et procureur de la République peuvent également être saisis selon les cas.

Pour rappel, en Île-de-France, 95% des lycées utilisent des caméras de vidéosurveillance en 2023, contre 58,1% en 2006 selon l'Institut Paris Région.