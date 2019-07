Vidéosurveillance excessive : l'école 42 est en conformité avec la loi, confirme la CNIL

Sophie Viger, directrice de l'école 42, à Monaco le 20 mai 2019 © Alexandre Boero pour Clubic.com

« 42 » a satisfait aux exigences de la CNIL

Source : CNIL

Au mois de mai, Clubic était allé à la rencontre de, la nouvelle directrice de l', qui délivre la première formation en informatique entièrement gratuite. Au sujet de la vidéosurveillance excessive pour laquelle l'établissement fut mis en demeure par laen octobre 2018, la dirigeante nous avait indiqué que tout était rentré dans l'ordre et que l'école s'était bien mise en conformité avec les lois et règlements.La CNIL a donné raison à la directrice de « 42 » en annonçant, ce 23 juillet, avoir, qui imposait à l'établissement de modifier son système pour cesser de filmer en permanence le personnel, les enseignants et les élèves, que ce soit dans les salles de cours ou dans les lieux de vie., indique l'autorité administrative indépendante. L'établissement a. Les étudiants et membres du personnel non autorisés n'auront plus accès aux images, les panneaux informatifs relatifs à la vidéosurveillance ont été ajustés, et l'exigence en matière de mots de passe renforcée.Désormais en conformité avec les dispositions du RGPD, la loi et la CNIL, l'école 42 peut poursuivre sa mission dans la sérénité.