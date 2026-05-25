Le Galaxy Z Fold 8 adopterait un format plus large et plus court que son homologue Ultra. Cette géométrie rappelle celle attendue sur l'iPhone pliant d'Apple, dont les premières rumeurs circulent également. Samsung sacrifierait toutefois une caméra arrière sur ce modèle élargi, à l'image du Galaxy S25 Edge qui avait déjà opéré ce choix. Le compromis vise probablement à contenir l'épaisseur et le poids de l'appareil malgré l'élargissement de l'écran.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, successeur direct du Fold 7 (il va falloir du temps pour s'y habituer), bénéficierait d'améliorations bienvenues. Une batterie de 5 000 mAh remplacerait l'actuelle, la charge passerait à 45 W et la caméra ultra-large grimperait à 50 mégapixels. Des évolutions appréciables, mais qui ne couvrent pas l'ensemble du spectre « Ultra » tel que Samsung l'a défini ailleurs dans sa gamme.