Samsung aurait tranché pour la nomenclature de ses prochains smartphones pliants. La déclinaison « Ultra » ne désignera pas le modèle le plus imposant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer.
Les futurs téléphones pliants du constructeur coréen porteraient les noms de Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra, selon les informations de SamMobile. Le Z Fold 8 Ultra succédera directement au Z Fold 7 lancé l'année dernière, tandis que l'appellation Z Fold 8 reviendra au modèle plus large circulant jusqu'ici dans les rumeurs sous le nom de Z Fold 8 Wide. Une inversion qui interroge sur la stratégie de la firme étoilée, d'autant que l'étiquette « Ultra » ne s'accompagnera pas de toutes les caractéristiques habituellement associées à ce positionnement premium.
Galaxy Z Fold 8 : un modèle large qui perd le suffixe « Wide »
Le Galaxy Z Fold 8 adopterait un format plus large et plus court que son homologue Ultra. Cette géométrie rappelle celle attendue sur l'iPhone pliant d'Apple, dont les premières rumeurs circulent également. Samsung sacrifierait toutefois une caméra arrière sur ce modèle élargi, à l'image du Galaxy S25 Edge qui avait déjà opéré ce choix. Le compromis vise probablement à contenir l'épaisseur et le poids de l'appareil malgré l'élargissement de l'écran.
Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, successeur direct du Fold 7 (il va falloir du temps pour s'y habituer), bénéficierait d'améliorations bienvenues. Une batterie de 5 000 mAh remplacerait l'actuelle, la charge passerait à 45 W et la caméra ultra-large grimperait à 50 mégapixels. Des évolutions appréciables, mais qui ne couvrent pas l'ensemble du spectre « Ultra » tel que Samsung l'a défini ailleurs dans sa gamme.
Une appellation « Ultra » qui risque de brouiller les habitudes
Jusqu'à présent, les Galaxy S Ultra ont établi des standards élevés avec, notamment, le support du S Pen, le double système de téléphoto (3x et 5x), la charge rapide 60 W filaire et 25 W sans fil. Le S26 Ultra y ajoute même le Privacy Display, la technologie d'affichage confidentiel inédite de Samsung. Or, le Fold 8 Ultra n'intégrerait ni le S Pen, ni la charge 60 W, ni un zoom photographique aussi performant, ni l'écran Privacy Display. Cette absence de cohérence entre les différentes gammes « Ultra » risque donc de diluer la signification du terme.
La présentation officielle du Galaxy Z Fold 8 aura lieu lors du prochain événement Unpacked fixé au 22 juillet, aux côtés du Galaxy Z Flip 8. Samsung pourrait également relever les tarifs de ses nouveaux pliants, reproduisant la stratégie appliquée à la série Galaxy S26 un peu plus tôt cette année. Autrement dit, les amateurs de pliants peuvent déjà se préparer à mettre la main au portefeuille.