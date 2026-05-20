Apple avance prudemment sur son premier iPhone pliable. Si le produit est très attendu, il est encore loin d’être prêt pour la production. Selon une nouvelle fuite, la charnière du supposé iPhone Ultra poserait toujours problème lors des tests d’endurance.
Le projet d’iPhone pliable n’est heureusement pas abandonné, mais il avance moins vite que prévu. Selon les informations relayées par le leaker Instant Digital sur Weibo, la production d’essai du modèle rencontrerait des difficultés liées à la fiabilité de sa charnière. Ce composant, ô combien central pour un appareil pliable, échouerait encore lors de tests répétés d’ouverture et de fermeture à haute fréquence.
iPhone Ultra : le mécanisme pliable ne passe pas encore les tests d’Apple
La firme de Cupertino aurait placé la barre très haut pour le mécanisme de son iPhone Fold/Ultra. Le problème porterait sur l’usure de la charnière dans la durée, un point que le leaker décrit comme devant être réglé « avec une perfection absolue », faute de quoi l’avancée du projet resterait suspendue pour le moment.
L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué l’utilisation de composants en Liquid Metal dans la charnière, avec Dongguan EonTec comme fournisseur exclusif de cet alliage amorphe. Ce matériau, aussi appelé verre métallique, possède une structure atomique désordonnée qui le rendrait plus résistant à la flexion et à la déformation que les métaux classiques, tout en étant plus durable qu’un alliage de titane.
Jusqu’ici, Apple n’avait utilisé ce matériau que pour de petites pièces, comme les broches d’éjection de carte SIM. Son intégration dans la charnière d’un iPhone pliable marquerait donc un changement d’échelle pour la marque. Un rapport publié en janvier avait également confirmé cette piste, en rappelant qu’Apple explore cette technologie depuis plus de quinze ans, notamment depuis un accord de licence signé en 2010 avec Liquidmetal Technologies.
Un écran pliable pensé pour limiter la trace centrale
La charnière n’est pas le seul défi de la Pomme avec son iPhone pliable. La marque travaille aussi sur la trace laissée au centre de l’écran, un défaut relativement fréquent sur ce type d’appareil. Selon Instant Digital, Apple accepterait désormais l’idée qu’un pli totalement absent soit difficile à garantir, mais les tests montreraient que l’écran peut conserver une apparence visuellement lisse dans la durée.
Cette information rejoint d'ailleurs de précédentes fuites. En février, Fixed Focus Digital affirmait que des commandes de production avaient été passées avec une profondeur de pli inférieure à 0,15 mm et un angle inférieur à 2,5 degrés. Apple aurait cherché à réduire ce défaut « quel qu’en soit le coût », notamment grâce à une structure en verre ultrafin à deux couches et à des progrès sur l’adhésif optiquement transparent.
Un lancement toujours envisagé pour 2026 ?
Malgré les difficultés actuelles rencontrées par le géant californien, le calendrier ne serait pas forcément remis en cause. DigiTimes indiquait en avril dernier que la production accusait environ un à deux mois de retard, tout en maintenant l’hypothèse d’un lancement à l’automne 2026. La production de masse serait prévue pour juillet, avant une présentation possible aux côtés des iPhone 18 Pro lors de l’événement de septembre.
Pour mémoire, le futur modèle serait attendu avec un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une puce A20, un modem C2, un bouton d’alimentation avec Touch ID et deux appareils photo arrière. Son prix tournerait autour des 2 000 euros.
À ce stade, le principal frein reste donc mécanique. Le supposé iPhone Ultra demeure bel et bien au programme, mais Apple doit encore fiabiliser ce mécanisme avant de lancer la production finale. Le projet avance, sans lever totalement les doutes sur la robustesse de sa charnière.