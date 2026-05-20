La firme de Cupertino aurait placé la barre très haut pour le mécanisme de son iPhone Fold/Ultra. Le problème porterait sur l’usure de la charnière dans la durée, un point que le leaker décrit comme devant être réglé « avec une perfection absolue », faute de quoi l’avancée du projet resterait suspendue pour le moment.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué l’utilisation de composants en Liquid Metal dans la charnière, avec Dongguan EonTec comme fournisseur exclusif de cet alliage amorphe. Ce matériau, aussi appelé verre métallique, possède une structure atomique désordonnée qui le rendrait plus résistant à la flexion et à la déformation que les métaux classiques, tout en étant plus durable qu’un alliage de titane.

Jusqu’ici, Apple n’avait utilisé ce matériau que pour de petites pièces, comme les broches d’éjection de carte SIM. Son intégration dans la charnière d’un iPhone pliable marquerait donc un changement d’échelle pour la marque. Un rapport publié en janvier avait également confirmé cette piste, en rappelant qu’Apple explore cette technologie depuis plus de quinze ans, notamment depuis un accord de licence signé en 2010 avec Liquidmetal Technologies.