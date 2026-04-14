Le premier smartphone pliant d'Apple se heurte à des difficultés de production qui risquent de compliquer son accès. La sortie reste programmée pour l'automne, mais les stocks pourraient fondre en quelques minutes.
Les derniers jours ont été riches en rebondissements autour de l'iPhone pliant. Le site japonais Nikkei Asia a d'abord évoqué des problèmes de fabrication susceptibles de repousser le lancement de plusieurs mois. Bloomberg a rapidement démenti, affirmant que le calendrier prévu pour septembre tenait toujours.
Le site DigiTimes apporte aujourd'hui un éclairage qui réconcilie ces versions contradictoires : oui, la production accumule du retard, mais non, Apple ne compte pas décaler la présentation officielle. Par conséquent, l'iPhone Ultra, comme certains le surnomment déjà, pourrait devenir l'un des appareils les plus difficiles à acquérir de l'histoire de la marque.
iPhone Ultra : des délais resserrés qui annoncent une disponibilité limitée
Apple lance traditionnellement la fabrication en série de ses nouveaux iPhone courant juin. Cette fenêtre permet de constituer des réserves suffisantes avant la mise en vente de septembre. Pour l'iPhone muni d'un écran pliable, la production de masse devait démarrer en juillet selon certaines sources, en juin selon d'autres. Sauf qu'elle a glissé jusqu'à début août d'après les informations recueillies par DigiTimes auprès de la chaîne d'approvisionnement.
Les fournisseurs interrogés confirment qu'Apple ne leur a communiqué aucun report du lancement commercial. L'entreprise californienne maintient son objectif d'une présentation aux côtés des iPhone 18 Pro lors de l'événement habituel de rentrée. Cela étant, produire en volume à partir d'août pour vendre en septembre ne laisse que très peu de marge à la Pomme pour accumuler du stock.
Le smartphone doit encore franchir deux étapes de validation importantes avant d'entrer en production massive : les tests de validation du design (DVT) et les tests de validation de production (PVT). La phase d'évaluation technique (EVT) a déjà pris du retard, ce qui comprime mécaniquement le temps disponible pour les étapes suivantes. Le risque d'une disponibilité très limitée au jour J devient donc presque inévitable.
Un iPhone pliant déjà menacé par des ruptures de stock
Les différents analystes du secteur tirent des conclusions unanimes de ces informations. Lorsque des tensions sur la production émergent aussi tôt dans le cycle de développement d'un iPhone, les pénuries au lancement deviennent inévitables. L'appareil risque de se vendre en quelques minutes lors de l'ouverture des précommandes, avec des délais de livraison qui s'étireront rapidement sur plusieurs semaines.
Ce premier iPhone pliant d'Apple embarquera, pour rappel, un écran de 5,5 pouces en position fermée, qui s'étend à 7,8 pouces une fois déplié. Son prix devrait osciller entre 2 000 et 2 500 dollars, le positionnant comme le smartphone le plus cher jamais commercialisé par la firme de Cupertino. La rareté annoncée ne fera d'ailleurs probablement qu'amplifier la frénésie qui entoure habituellement les lancements de nouveaux iPhone.