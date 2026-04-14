Apple lance traditionnellement la fabrication en série de ses nouveaux iPhone courant juin. Cette fenêtre permet de constituer des réserves suffisantes avant la mise en vente de septembre. Pour l'iPhone muni d'un écran pliable, la production de masse devait démarrer en juillet selon certaines sources, en juin selon d'autres. Sauf qu'elle a glissé jusqu'à début août d'après les informations recueillies par DigiTimes auprès de la chaîne d'approvisionnement.

Les fournisseurs interrogés confirment qu'Apple ne leur a communiqué aucun report du lancement commercial. L'entreprise californienne maintient son objectif d'une présentation aux côtés des iPhone 18 Pro lors de l'événement habituel de rentrée. Cela étant, produire en volume à partir d'août pour vendre en septembre ne laisse que très peu de marge à la Pomme pour accumuler du stock.

Le smartphone doit encore franchir deux étapes de validation importantes avant d'entrer en production massive : les tests de validation du design (DVT) et les tests de validation de production (PVT). La phase d'évaluation technique (EVT) a déjà pris du retard, ce qui comprime mécaniquement le temps disponible pour les étapes suivantes. Le risque d'une disponibilité très limitée au jour J devient donc presque inévitable.