Quiconque a tenté de changer la batterie d'un iPhone sait à quel point la colle et les nappes de câbles compliquent l'affaire. Depuis l'iPhone 16 et son adhésif débondable à l'électricité (9 volts et la batterie tombe), Apple a amorcé un virage. Le MacBook Neo, lancé en mars 2026, a poussé la logique plus loin : vis Torx standard, ports modulaires, zéro bande adhésive. iFixit lui a attribué 6/10, meilleur score Mac en quatorze ans. L'iPhone 17 Pro a suivi en remplaçant de la colle par des vis.

Un leaker Weibo, Instant Digital, affirme que l'iPhone pliable attendu en septembre pousserait cette philosophie à son terme.

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Des câbles qui descendent au lieu de traverser l'écran

Sur un smartphone pliable classique (les Galaxy Z Fold en tête), les nappes de câbles traversent la charnière. C'est un peu comme faire passer un faisceau électrique par la jointure d'une porte : ça finit par fatiguer, et ça casse. Ce routage est la première cause de panne des pliants.

La rumeur décrit une approche différente. La carte mère serait côté droit du châssis. Les câbles courraient verticalement, sans croiser l'écran. Moins de nappes signifie moins de points de défaillance. Et accessoirement plus de place pour la batterie, estimée entre 5 000 et 5 400 mAh (un record pour un iPhone).

Plusieurs médias anglo-saxons ont repris ces informations. Tous citent la même source. Personne n'a vu de prototype, encore moins de démontage. Le conditionnel est de rigueur.

La réalité des pliants actuels invite d'ailleurs à la prudence. Le Pixel 9 Pro Fold obtient 4/10 chez iFixit. Les Galaxy Z Fold font à peine mieux. Le rapport US PIRG « Failing the Fix » attribuait un D- à Apple et un D à Samsung via le registre européen EPREL. Le seul smartphone au-dessus de 8/10 reste le Fairphone, dont la modularité est la raison d'être.

La trajectoire compte autant que la promesse

Ce qui rend cette rumeur plausible, ce n'est pas la source (un seul post Weibo, répercuté en cascade). C'est la série de gestes qui la précède.

En février 2024, Apple doublait la durée de vie certifiée de ses batteries. De 500 à 1 000 cycles pour l'iPhone 15. Concrètement, un téléphone qui tient trois ans avant de perdre 20 % de capacité (au lieu d'un an et demi). L'adhésif débondable de l'iPhone 16 a fait passer la note iFixit de 4 à 7/10 en une génération. Le MacBook Neo a éliminé la colle intégralement. L'iPhone 17e a conservé le même procédé sur l'entrée de gamme.