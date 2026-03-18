iFixit a analysé le dernier modèle d’entrée de gamme d’Apple en le démontant pièce par pièce. L’examen révèle une compatibilité inattendue avec la génération précédente, susceptible de faciliter certaines améliorations matérielles.
À première vue, l'iPhone 17e ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur. Pourtant, sous la coque, plusieurs évolutions matérielles méritent qu'on s'y attarde. Le démontage par les mains expertes d'iFixit révèle surtout une interchangeabilité des composants qui ouvre des perspectives intéressantes pour la réparation et la mise à niveau de l'appareil.
iPhone 17e : un module MagSafe compatible avec l'ancienne génération
La découverte la plus surprenante concerne le panneau arrière équipé de la technologie MagSafe. Les experts d'iFixit ont constaté que ce module possède exactement les mêmes dimensions que celui de l'iPhone 16e. Résultat : les deux pièces peuvent être échangées sans la moindre difficulté.
Concrètement, un utilisateur d'iPhone 16e pourrait récupérer le dos de l'iPhone 17e pour bénéficier du système magnétique et d'une recharge Qi accélérée. « La compatibilité croisée compte », souligne iFixit, qui y voit un atout majeur pour faciliter les réparations, réduire les coûts d'amélioration et simplifier l'approvisionnement en pièces détachées.
Le tableau n'est toutefois pas parfait. L'iPhone 16e ne dispose pas du logiciel nécessaire pour reconnaître les accessoires MagSafe et afficher les animations associées. Autre zone d'ombre : rien ne garantit que la puissance de charge atteigne les 15W annoncés pour le nouveau modèle.
Des composants modernisés, mais un port USB-C toujours difficile d’accès
Au-delà du panneau magnétique, le géant de Cupertino a modernisé plusieurs composantes. La puce A19 remplace l'A18, tandis que le modem C1X succède au C1 pour des performances réseau supérieures. La capacité de stockage minimale grimpe quant à elle à 256 Go. Presque tous les éléments internes s'avèrent interchangeables entre les deux générations, exception faite de la caméra TrueDepth.
Sur le plan de la réparabilité, Apple maintient certaines bonnes pratiques. Les panneaux avant et arrière se retirent facilement, conformément aux manuels publiés dès le lancement. La batterie reste accessible sans démonter l'écran, et son adhésif se dissout grâce à une impulsion électrique, simplifiant le remplacement.
Notez cependant que le port USB-C demeure enfoui sous d'autres composants, compliquant quelque peu les interventions pour les réparateurs amateurs. La marque à la pomme a corrigé ce problème sur ses modèles premium, mais pas sur la gamme « e ».
Cette plongée dans les entrailles de l'iPhone 17e a permis à iFixit de lui attribuer la note respectable de 7/10, soit un score identique à celui obtenu par l'iPhone 16e et l'iPhone 17 l'année dernière.