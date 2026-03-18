La découverte la plus surprenante concerne le panneau arrière équipé de la technologie MagSafe. Les experts d'iFixit ont constaté que ce module possède exactement les mêmes dimensions que celui de l'iPhone 16e. Résultat : les deux pièces peuvent être échangées sans la moindre difficulté.

Concrètement, un utilisateur d'iPhone 16e pourrait récupérer le dos de l'iPhone 17e pour bénéficier du système magnétique et d'une recharge Qi accélérée. « La compatibilité croisée compte », souligne iFixit, qui y voit un atout majeur pour faciliter les réparations, réduire les coûts d'amélioration et simplifier l'approvisionnement en pièces détachées.

Le tableau n'est toutefois pas parfait. L'iPhone 16e ne dispose pas du logiciel nécessaire pour reconnaître les accessoires MagSafe et afficher les animations associées. Autre zone d'ombre : rien ne garantit que la puissance de charge atteigne les 15W annoncés pour le nouveau modèle.