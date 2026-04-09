Intitulé « Failing the Fix », le rapport marque un changement méthodologique. Jusqu’ici fondées sur un ancien indice français, les évaluations reposent désormais sur le registre européen EPREL (European Product Registry for Energy Labeling). Ce nouveau cadre prend en compte plusieurs critères : facilité de démontage, outils nécessaires, accès aux pièces détachées ou encore disponibilité de la documentation technique.

Ce changement a entraîné une dégradation des notes. L’iPhone se retrouve en bas du classement avec un D-, tandis que Samsung obtient un D. Ces résultats reflètent des obstacles persistants pour les réparateurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers.

L’étude souligne également un décalage entre les informations fournies dans la base EPREL et les pratiques réelles des constructeurs. Apple comme Samsung n’y mentionnent que cinq années de support logiciel, alors que leurs politiques de mises à jour s’étendent en réalité sur une durée plus longue. Par ailleurs, les deux groupes sont pénalisés pour leur participation à des organisations opposées à certaines législations favorables au droit à la réparation.