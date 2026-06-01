Apple arrive plus tard que les autres dans le game des smartphones pliables. Mais la firme de Cupertino devrait tout de même tout de suite afficher sa singularité avec un iPhone Ultra dont on sait qu'il aura un format proche de celui d'un livre.

Et c'est ce qui se confirme dans la toute première photo volée de ce qui apparaît être un prototype de l'iPhone pliable. L'image, que vous retrouvez en tête de cet article et dans le tweet ci-dessous, est fournie par le leaker Ice Universe.