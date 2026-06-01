Le tout premier iPhone pliable d'Apple n'est plus très loin. Au point qu'une toute première image vient de fuiter sur la toile.
Dans le monde des smartphones pliables, il manque une seule grande marque : Apple. Ce qui devrait changer à la rentrée avec l'arrivée sur le marché du premier appareil pliable siglé d'une pomme croquée, qui devrait s'appeler iPhone Fold ou iPhone Ultra. Un appareil qui devrait avoir un écran particulièrement plat, et qui devrait être l'iPhone le plus simple à réparer - autant d'arguments qui devront être poussés pour justifier son prix. Et un appareil que l'on peut découvrir aujourd'hui.
Un prototype de l'iPhone Ultra fuite sur la toile
Apple arrive plus tard que les autres dans le game des smartphones pliables. Mais la firme de Cupertino devrait tout de même tout de suite afficher sa singularité avec un iPhone Ultra dont on sait qu'il aura un format proche de celui d'un livre.
Et c'est ce qui se confirme dans la toute première photo volée de ce qui apparaît être un prototype de l'iPhone pliable. L'image, que vous retrouvez en tête de cet article et dans le tweet ci-dessous, est fournie par le leaker Ice Universe.
Deux couleurs au rendez-vous pour cet iPhone pliable
Pour ce qui ne le connaissent pas, c'est un des leakers les mieux informés sur Apple ces dernières années. Il a posté cette image sur son compte Weibo, le plus grand réseau social chinois. On peut noter sur l'image que la couleur de l'iPhone Ultra proposée est ici le blanc.
Selon un autre leaker, Instant Digital, le blanc est le seule coloris qui aurait été choisi définitivement par Apple. Selon une autre source, celle-ci émanant cette fois de Macrumors, il y aurait une autre couleur au programme, qui serait l'indigo. Enfin, toujours selon la même source, ce qui a été aussi évoqué par Mark Gurman, Apple veut éviter les couleurs trop vives.