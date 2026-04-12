Des rendus 3D du prochain smartphone pliant de Samsung viennent d'apparaître sur la Toile. Les visuels confirment que le Coréen mise sur la continuité plutôt que sur la rupture esthétique pour son futur Galaxy Z Flip 8.
Il y a quelques jours, le média OnLeaks a publié les premiers rendus du Galaxy Z Flip 8 en collaboration avec le site My Mobiles. Ces images 3D s'accompagnent de données précises sur les dimensions du smartphone et la taille de ses deux écrans. Le lancement est attendu pour juillet, aux côtés du Galaxy Z Fold 8. Si plusieurs informations avaient déjà circulé sur ce dernier, notamment sur son apparence, c'est la première fois que le Z Flip 8 se dévoile aussi précisément.
Galaxy Z Filp 8 : un design dans la continuité du modèle précédent
À première vue, le Galaxy Z Flip 8 ne bouleverse pas les codes esthétiques de la gamme. En effet, les rendus montrent un appareil très proche du Galaxy Z Flip 7, avec une silhouette familière et un format toujours compact une fois replié. Le smartphone conserverait un double module photo à l’arrière, intégré dans un bloc horizontal déjà vu sur les modèles récents. Aucun changement majeur n’apparaît sur ce point dans les visuels dévoilés.
Les différences se situent davantage dans les proportions. Le Galaxy Z Flip 8 serait légèrement plus long, plus large et plus épais que son prédécesseur lorsqu’il est déplié. En revanche, une fois refermé, il afficherait une épaisseur inférieure. Au quotidien, ce détail pourrait faire la différence, notamment en matière d'ergonomie sur la durée.
Écrans et dimensions : ce que révèle la fuite
Les informations associées aux rendus apportent également des précisions sur les écrans. Le modèle intégrerait une dalle principale pliable de 6,9 pouces, tandis que l’écran externe atteindrait 4,1 pouces. Côté dimensions, le smartphone mesurerait 166,8 x 75,4 x 6,6 mm en position ouverte. Replié, il atteindrait 85,4 x 75,4 x 13,2 mm. Ces données confirment un appareil légèrement plus imposant que la génération actuelle, tout en restant dans des proportions relativement proches.
Il est toujours bon de rappeler que ces éléments restent à ce stade issus de fuites et qu'ils devront par conséquent être confirmés lors de l’annonce officielle. Bien que la conférence Unpacked puisse cette année prendre un peu de retard, Samsung devrait logiquement présenter le Galaxy Z Flip 8 en juillet prochain, soit en même temps que le Galaxy Z Fold 8 et (potentiellement) le nouveau Galaxy Wide Fold.