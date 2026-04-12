À première vue, le Galaxy Z Flip 8 ne bouleverse pas les codes esthétiques de la gamme. En effet, les rendus montrent un appareil très proche du Galaxy Z Flip 7, avec une silhouette familière et un format toujours compact une fois replié. Le smartphone conserverait un double module photo à l’arrière, intégré dans un bloc horizontal déjà vu sur les modèles récents. Aucun changement majeur n’apparaît sur ce point dans les visuels dévoilés.

Les différences se situent davantage dans les proportions. Le Galaxy Z Flip 8 serait légèrement plus long, plus large et plus épais que son prédécesseur lorsqu’il est déplié. En revanche, une fois refermé, il afficherait une épaisseur inférieure. Au quotidien, ce détail pourrait faire la différence, notamment en matière d'ergonomie sur la durée.