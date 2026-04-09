Le géant sud-coréen va présenter ses prochains Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 dans quelques mois. Et on a aujourd'hui les premiers détails de la présentation à venir.
Chaque année, Samsung tient deux événements majeurs que sont ses conférences Unpacked. Le premier, en début d'année, permet de présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme de la marque Galaxy S. Le second lui a lieu en été, et a pour stars les derniers smartphones pliables. Cette année, on sait que ces sont les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 qui vont arriver sur le devant de la scène. Et on sait aussi dorénavant où et quand ça aura lieu.
Les Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 devraient sortir un tout petit peu plus tard
On a l'habitude de voir les conférences Unpacked de Samsung avoir lieu pendant la deuxième semaine du mois de juillet. En 2024, elle avait ainsi eu lieu le 10 juillet, et, l'année suivante, le 9 juillet. En 2026 par contre, il devrait y avoir un très léger retard à l'allumage, si l'on en croit la source Korea Economic TV, dont PhoneArena se fait l'écho.
En effet, on se situe la plutôt vers la fin du mois, puisque la conférence Unpacked d'été de Samsung serait cette fois programmée pour le 22 juillet prochain. Cette année, on pourrait découvrir non seulement les très attendus Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, mais aussi le nouveau Galaxy Z Wide Fold.
Retour à Londres après plus d'une décennie
Et les petites surprises ne devraient pas s'arrêter là. Pour rappel, on avait plutôt l'habitude de voir Samsung présenter ses nouveautés soit en Corée du Sud, soit aux États-Unis (avec une petite exception faite pour Paris en 2024, du fait de la tenue des Jeux olympiques). Pour cette édition, le géant sud-coréen a choisi une autre capitale.
Pour la conférence Unpacked 2026, ce sera ainsi Londres qui jouera le rôle de cité d'accueil. Une ville que n'avait plus visité le groupe depuis plus d'une décennie, puisque la dernière fois qu'il y a présenté un produit, c'était en 2012, à l'occasion du lancement du Galaxy S III.