On a l'habitude de voir les conférences Unpacked de Samsung avoir lieu pendant la deuxième semaine du mois de juillet. En 2024, elle avait ainsi eu lieu le 10 juillet, et, l'année suivante, le 9 juillet. En 2026 par contre, il devrait y avoir un très léger retard à l'allumage, si l'on en croit la source Korea Economic TV, dont PhoneArena se fait l'écho.

En effet, on se situe la plutôt vers la fin du mois, puisque la conférence Unpacked d'été de Samsung serait cette fois programmée pour le 22 juillet prochain. Cette année, on pourrait découvrir non seulement les très attendus Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, mais aussi le nouveau Galaxy Z Wide Fold.