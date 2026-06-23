Pour celles et ceux parmi vous qui connaitraient mal la fonction Privacy Display, le principe repose sur une idée assez simple : limiter la visibilité de l’écran pour les personnes situées sur les côtés de l’utilisateur. Cette fonctionnalité s’adresse en particulier aux moments où l’on consulte des données personnelles ou sensibles dans un espace public, évitant ainsi que le contenu ne soit accessible aux regards les plus curieux.

D’après la fuite, Samsung mènerait actuellement des essais autour de cette fonctionnalité pour son Galaxy S27 Pro. Si rien n’indique encore qu’elle sera bien présente sur la version finale, son apparition dans les tests suggère que le constructeur envisage de l’intégrer à un modèle qui se placerait juste sous l’Ultra. Les rumeurs décrivent par ailleurs le Galaxy S27 Pro comme une variante plus compacte du Galaxy S27 Ultra, mais dépourvue de stylet S Pen. Son écran serait une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz.