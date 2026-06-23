Samsung préparerait sa prochaine génération de smartphones Galaxy S27 avec des évolutions attendues du côté de l’écran. Le Galaxy S27 Pro pourrait ainsi hériter d’une fonction déjà bien connue des propriétaires de Galaxy S26 Ultra.
Le Galaxy S27 Pro refait surface avant même son annonce avec une fuite du leaker Digital Chat Station évoquant des tests autour du Privacy Display, une technologie anti-espion conçue pour empêcher les regards indiscrets de capter le contenu de l’écran depuis les angles. Déjà introduite sur le Galaxy S26 Ultra, cette fonction pourrait quitter l’exclusivité du modèle haut de gamme pour s’inviter sur le S27 Pro, attendu l’an prochain aux côtés des autres déclinaisons de la gamme.
Galaxy S27 Pro : un écran discret pensé pour protéger vos données sensibles
Pour celles et ceux parmi vous qui connaitraient mal la fonction Privacy Display, le principe repose sur une idée assez simple : limiter la visibilité de l’écran pour les personnes situées sur les côtés de l’utilisateur. Cette fonctionnalité s’adresse en particulier aux moments où l’on consulte des données personnelles ou sensibles dans un espace public, évitant ainsi que le contenu ne soit accessible aux regards les plus curieux.
D’après la fuite, Samsung mènerait actuellement des essais autour de cette fonctionnalité pour son Galaxy S27 Pro. Si rien n’indique encore qu’elle sera bien présente sur la version finale, son apparition dans les tests suggère que le constructeur envisage de l’intégrer à un modèle qui se placerait juste sous l’Ultra. Les rumeurs décrivent par ailleurs le Galaxy S27 Pro comme une variante plus compacte du Galaxy S27 Ultra, mais dépourvue de stylet S Pen. Son écran serait une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz.
Une fiche technique proche du très haut de gamme
Le reste de la fiche technique devrait rester aligné avec un positionnement premium. Le smartphone pourrait embarquer une caméra frontale de 12 mégapixels, accompagnée au dos d’un capteur principal de 200 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x. Côté performances, les informations évoquent une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro associée à au moins 12 Go de RAM et à un stockage démarrant à 256 Go. Le Galaxy S27 Pro fonctionnerait avec One UI 9.5 dès sa sortie et bénéficierait de sept années de mises à jour logicielles.
L’absence de S Pen pourrait aussi avoir une conséquence directe sur la batterie. En libérant de l’espace à l’intérieur du châssis, Samsung pourrait intégrer une capacité de 5 000 mAh, malgré un format annoncé comme plus réduit que celui de la série Ultra. La charge rapide filaire atteindrait 45 W, tandis que la charge sans fil monterait à 20 W.
D’autres éléments sont également évoqués, dont une certification IP68 contre l’eau et la poussière, des haut-parleurs stéréo, la charge sans fil rapide et la compatibilité avec Samsung Pay.