Les premiers éléments concernant le futur modèle standard de Samsung ne sont pas particulièrement rassurants. D’après un leaker, le Galaxy S27 ne profiterait d’aucune évolution notable, ni pour son écran ni pour son bloc photo, par rapport au Galaxy S26.
Le Galaxy S27 ne devrait pas être lancé avant plusieurs mois, mais les premières rumeurs commencent déjà à émerger. D’après Lanzuk, une source citée par le blog coréen Naver, aucun mouvement particulier n’aurait été observé dans la chaîne d’approvisionnement concernant l’écran ou les capteurs photo du futur smartphone. Si ces informations se confirment, Samsung pourrait une nouvelle fois miser sur une évolution mesurée pour le modèle de base de sa gamme Galaxy S.
Pas d'évolution majeure en vue pour l'écran et la photo du Galaxy S27
Selon la fuite, le Galaxy S27 conserverait une configuration photo arrière très proche de celle du Galaxy S26. Le constat serait le même pour l’écran avec une dalle qui ne profiterait d’aucune évolution notable à ce stade. Si ces informations se vérifient, le modèle standard resterait alors dans la continuité de son prédécesseur sur deux éléments majeurs d’un smartphone haut de gamme.
Cette évolution limitée pourrait aussi peser sur les choix industriels de Samsung. Le constructeur envisagerait de confier la production de l’écran du Galaxy S27 à BOE plutôt qu’à sa filiale Samsung Display. Une piste qui s’expliquerait notamment par l’absence de nouvelle dalle à développer. En effet, si le composant reste globalement inchangé, Samsung pourrait privilégier un autre fournisseur pour sa fabrication.
Des rumeurs encore à prendre avec prudence
Ces informations restent toutefois à prendre avec prudence. Le Galaxy S27 serait encore à un stade précoce de son développement, le lancement n’étant pas attendu avant plusieurs mois. D’ici là, Samsung dispose encore d’une marge de manœuvre pour ajuster ses choix techniques, et les signaux observés aujourd’hui dans la chaîne d’approvisionnement ne reflètent pas nécessairement la version définitive du produit.
Cette prudence est d’autant plus nécessaire que Samsung concentre souvent ses nouveautés les plus visibles sur les déclinaisons Plus et Ultra de ses Galaxy S. Le modèle standard évolue généralement par petites touches, avec des ajustements plus mesurés d’une génération à l’autre. Si les éléments rapportés se confirment, le Galaxy S27 de base s’inscrirait donc dans cette continuité.