Selon la fuite, le Galaxy S27 conserverait une configuration photo arrière très proche de celle du Galaxy S26. Le constat serait le même pour l’écran avec une dalle qui ne profiterait d’aucune évolution notable à ce stade. Si ces informations se vérifient, le modèle standard resterait alors dans la continuité de son prédécesseur sur deux éléments majeurs d’un smartphone haut de gamme.

Cette évolution limitée pourrait aussi peser sur les choix industriels de Samsung. Le constructeur envisagerait de confier la production de l’écran du Galaxy S27 à BOE plutôt qu’à sa filiale Samsung Display. Une piste qui s’expliquerait notamment par l’absence de nouvelle dalle à développer. En effet, si le composant reste globalement inchangé, Samsung pourrait privilégier un autre fournisseur pour sa fabrication.