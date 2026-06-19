D'après la source citée par le site spécialisé, le principal coupable de cette hausse de prix à prévoir est naturellement la mémoire vive, dont le prix a gonflé de manière exponentielle ces deux dernières années (en grande partie pour soutenir la construction d'innombrables data centers alloués à l'IA). Comme on l'apprenait hier : les 12 Go de RAM de l'iPhone 17 Pro coûtaient, l'an dernier, 39$ à Apple. Aujourd'hui, ce même contingent coûterait 145$ à la marque, qui a officiellement annoncé que ses prix allaient être revus à la hausse très prochainement. Aucune raison de penser que Samsung est mieux loti.