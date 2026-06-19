L'actualité tech de 2026 a ça de déprimant qu'elle tourne en rond. Attention, accrochez-vous : aujourd'hui, on va parler hausse de prix. D'après de nouveaux bruits de couloirs, les prochains Samsung Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 devraient battre des records (et pas pour les bonnes raisons).
Attendus dans les prochaines semaines, les futurs smartphones pliants du géant sud-coréen devraient faire grincer des dents. D'après des infos relayées par GSM Arena, la crise de la RAM ne va certainement pas épargner les prochains joujous de Samsung. Pour rappel, les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 8 étaient lancés, l'an dernier, à 1199€ et 2099€. Des tarifs qui affichaient déjà 100€ de plus que leurs prédécesseurs.
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Les smartphones pliants font grimper l'addition
On ne va pas feindre la surprise. Depuis le début de 2026, Samsung a déjà proposé un certain nombre de nouveautés et, à l'exception du Galaxy S26 Ultra, toutes ont subi une hausse de prix. Certaines maquillées (comme la disparition du modèle 128 Go du Galaxy S26, plus abordable), d'autres plus frontales, comme les nouveaux Galaxy A37 et A57, dont le prix grimpe de 50€ par rapport à leurs devanciers.
À ce stade, absolument impossible d'imaginer que les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 passent entre les balles. La crise de la RAM frappe tout le monde de plein fouet, et les marques n'ont d'autres choix que de revoir leurs tarifs à la hausse… à moins d'accepter de rogner sur leurs marges ? Oui, autant écrire qu'elles n'ont pas d'autres choix.
Il faut aussi rappeler que Samsung doit lancer cet été un nouveau modèle de smartphone pliant, a priori baptisé Galaxy Z Fold 8 Wide, au form factor élargi, possiblement pour s'opposer frontalement à un iPhone Fold qui devrait adopter un look similaire. S'agira-t-il d'un modèle plus cher encore ? On le découvrira bien assez tôt.
La RAM, oui, mais pas seulement
D'après la source citée par le site spécialisé, le principal coupable de cette hausse de prix à prévoir est naturellement la mémoire vive, dont le prix a gonflé de manière exponentielle ces deux dernières années (en grande partie pour soutenir la construction d'innombrables data centers alloués à l'IA). Comme on l'apprenait hier : les 12 Go de RAM de l'iPhone 17 Pro coûtaient, l'an dernier, 39$ à Apple. Aujourd'hui, ce même contingent coûterait 145$ à la marque, qui a officiellement annoncé que ses prix allaient être revus à la hausse très prochainement. Aucune raison de penser que Samsung est mieux loti.
Mais, s'ajouterait aussi à cette tension des lignes de production sous l'eau, surbookées, qui elles aussi font grimper les enchères. D'autant que la précision requise pour concevoir un smartphone pliant est autrement plus complexe (et donc coûteuse) que pour un appareil plus conventionnel.
Comme le disait en début de semaine le patron de Nothing : le meilleur moment pour s'acheter un smartphone, c'était hier.