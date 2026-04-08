Samsung devrait dans quelques mois lancer son nouveau Galaxy Z Fold 8. Et il ne devrait pas chercher à trop faire payer plus ses clients !
On le sait, les fabricants de smartphones vivent une époque particulièrement compliquée avec la pénurie de la RAM, qui impacte durement leurs marges, et les pousse, quand il s'agit de smartphones entrée de gamme, à augmenter les prix. Samsung est lui aussi touché, et cherche à développer sa chaîne d'approvisionnement en Chine pour éviter de voir ses tarifs s'envoler. Ce qui ne devrait pas être le cas pour son prochain smartphone Galaxy Z Fold 8.
Le prix du Samsung Galaxy Z Fold 8 devrait rester stable
Vous aviez l'oeil sur le prochain smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 8 ? Eh bien, sachez que le prix auquel il devrait être lancé ne sera sûrement pas si différent de ce dont vous avez l'habitude !
Selon un leaker, dont PhoneArena se fait l'écho, il devrait être lancé au tarif de 1 999 dollars pour la version 256 Go - ce qui est le prix auquel avait été lancé son futur prédécesseur Galaxy Z Fold 7. En France, le prix de lancement de cet appareil était de 2 099 euros.
Quelques améliorations au programme
Mais si Samsung fait l'effort de ne pas augmenter le prix pour la version standard, les versions plus puissantes 512 Go et 1 To vont elles subir un prix en croissance d'environ 80 dollars par rapport aux mêmes déclinaisons lancées l'an dernier.
On s'attend à ce que le Galaxy Z Fold 8 bénéficie d'une batterie améliorée, qui passera de 4 400 à 5 000 mAh, avec une charge qui va monter de 25W à 45W. Il aura aussi droit au SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Alors, Samsung a-t-il fait tout son possible pour contenir les coûts en cette année 2026, alors qu'on s'attend à ce qu'Apple sorte son tout premier smartphone pliable, l'iPhone Fold ? Et ce, surtout, que la question du prix de ce dernier est l'objet de différentes rumeurs. Dont une qui indique qu'il pourrait arriver sur le marché à environ 2000 dollars.