Mais si Samsung fait l'effort de ne pas augmenter le prix pour la version standard, les versions plus puissantes 512 Go et 1 To vont elles subir un prix en croissance d'environ 80 dollars par rapport aux mêmes déclinaisons lancées l'an dernier.

On s'attend à ce que le Galaxy Z Fold 8 bénéficie d'une batterie améliorée, qui passera de 4 400 à 5 000 mAh, avec une charge qui va monter de 25W à 45W. Il aura aussi droit au SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Alors, Samsung a-t-il fait tout son possible pour contenir les coûts en cette année 2026, alors qu'on s'attend à ce qu'Apple sorte son tout premier smartphone pliable, l'iPhone Fold ? Et ce, surtout, que la question du prix de ce dernier est l'objet de différentes rumeurs. Dont une qui indique qu'il pourrait arriver sur le marché à environ 2000 dollars.