Non, les fabricants de smartphones n'utilisent pas la crise de la RAM comme une excuse pour augmenter artificiellement le prix de leurs smartphones. C'est le message qu'a voulu faire passer le président de Xiaomi, Lu Weibing, avec un nouveau message posté sur le réseau social Weibo.

Dans celui-ci, il donne quelques chiffres pour montrer l'incroyable moment que vit Xiaomi. Il y expose ainsi que « la récente hausse des prix de la mémoire a largement dépassé nos prévisions, le prix d'une même configuration ayant presque quadruplé par rapport au premier trimestre de l'année dernière. »