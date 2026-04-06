La crise de la RAM fait aujourd'hui très mal aux constructeurs de smartphone. Le président de Xiaomi a tenu à donner quelques chiffres pour illustrer les difficultés actuelles.
Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, la demande en RAM a littéralement crevé le plafond, ce qui a entraîné une hausse vertigineuse des composants mémoire. Résultat, les fabricants de smartphone se retrouvent à payer une facture franchement imposante, qui les oblige à trouver de nouvelles façons de réduire les coûts, ou, in fine, à faire payer le consommateur. Et c'est vers ce dernier que se tourne aujourd'hui le patron de Xiaomi, pour se justifier.
Des prix qui ont quadruplé en un an
Non, les fabricants de smartphones n'utilisent pas la crise de la RAM comme une excuse pour augmenter artificiellement le prix de leurs smartphones. C'est le message qu'a voulu faire passer le président de Xiaomi, Lu Weibing, avec un nouveau message posté sur le réseau social Weibo.
Dans celui-ci, il donne quelques chiffres pour montrer l'incroyable moment que vit Xiaomi. Il y expose ainsi que « la récente hausse des prix de la mémoire a largement dépassé nos prévisions, le prix d'une même configuration ayant presque quadruplé par rapport au premier trimestre de l'année dernière. »
Des surcoûts qui peuvent dorénavant avoisiner les 200 euros
Et si la simple idée d'une multiplication par quatre des coûts d'une configuration est pour vous encore trop abstraite, Lu Weibing est allé plus loin en donnant des chiffres précis pour ces surcoûts. Ainsi, en un an, une configuration 12+512 Go coûte à Xiaomi environ 188 euros (1 500 yuans) de plus. Oui, on précise, il ne s'agit pas du prix total de la configuration, mais seulement ce que le groupe doit payer en plus après un an de pénurie !
Le président de Xiaomi a ensuite précisé qué la configuration à 16+1 To avait connu un surcoût encore bien plus élevé. « Cette situation a fortement impacté REDMI, une marque qui a toujours misé sur des prix extrêmement compétitifs » explique-t-il, précisant ainsi qu'il a dû être nécessaire pour la marque d'augmenter légèrement certains prix.