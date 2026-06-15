Une situation qui doit d'ailleurs procurer des sacrés nœuds au cerveau de Nothing et de ses concurrents directs, qui tournent le dos à une clientèle fidèle à la moindre hausse de prix. Si la marque est parvenue, cette année, à conserver des prix relativement stables, en sera-t-il de même pour ses prochaines sorties ? Rien n'est moins sûr. Reste alors l'option des soldes… mais, ici encore, Carl Pei n'est pas optimiste. « La saison des soldes de cette année n'aura pas les réductions auxquelles les gens sont habitués. »