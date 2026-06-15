Toujours très loquace, Carl Pei, le PDG de Nothing, n'est pas optimiste sur l'état du marché des smartphones, et sur une résolution prochaine de la crise des composants qui frappe depuis le début de l'année tout le secteur de la tech.
La jeune marque londonienne a beau être connue et reconnue pour le rapport qualité-prix de ses smartphones et produits audio, Carl Pei fait la grimace. Dans un billet sur son compte X, le patron dresse un constat effarant : la mémoire représente aujourd'hui plus de 50% de la facture totale d'un téléphone.
- Un look toujours audacieux
- Un meilleur écran que l'an dernier
- Ce téléobjectif merveilleux
Le prix de la RAM a doublé depuis le lancement du Phone (4a)
« La mémoire est désormais le composant le plus coûteux d'un smartphone, écrit Carl Pei. Elle est plus chère que le processeur, plus chère que l'écran, et peut représenter plus de 50 % de la facture matérielle totale. » La marque le sait pertinemment : elle a lancé il y a quelques mois les Phone (4a) et (4a) Pro 20€ plus cher que leurs prédécesseurs. Pourtant, si ces modèles devaient être produits aujourd'hui, ils coûteraient bien plus cher, admet le patron.
« Pour le Phone (4a), les coûts de mémoire ont doublé entre le moment où nous avons décidé de fabriquer l'appareil et son lancement. Ils ont encore doublé depuis. » Autrement dit, si la marque devait relancer la production de ses derniers smartphones aujourd'hui, ils seraient sans nul doute commercialisés respectivement à plus de 400€ et 500€.
Un chemin que bien d'autres concurrents ont déjà emprunté depuis. La plupart des smartphones commercialisés depuis le printemps affichent des étiquettes bien plus salées que les générations précédentes. On en prend pour exemple le tout récent Xiaomi 17T Pro, qui débute à 999€, 100€ de plus que son aîné.
« Le meilleur moment pour acheter un smartphone, c'était hier »
Adepte de la formule choc, Carl Pei lâche une bombe : « Si vous attendiez pour mettre à niveau un appareil, le meilleur moment était hier. Le prochain meilleur moment est maintenant. » Chaque jour qui passe semble en effet aggraver la situation, pour rappel entretenue par la construction de serveurs dédiés à l'intelligence artificielle, qui accaparent la production de mémoire.
Pourquoi les marques ne font-elles pas des réserves, dans ce cas ? Ça ne marche pas comme ça, balaie le patron de Nothing. « Dans un contexte de pénurie, la mémoire est allouée, pas disponible à la vente. Vous récupérez ce qu'on vous donne, au prix actuel. »
Une situation qui doit d'ailleurs procurer des sacrés nœuds au cerveau de Nothing et de ses concurrents directs, qui tournent le dos à une clientèle fidèle à la moindre hausse de prix. Si la marque est parvenue, cette année, à conserver des prix relativement stables, en sera-t-il de même pour ses prochaines sorties ? Rien n'est moins sûr. Reste alors l'option des soldes… mais, ici encore, Carl Pei n'est pas optimiste. « La saison des soldes de cette année n'aura pas les réductions auxquelles les gens sont habitués. »